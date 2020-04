Bloomberg: Szwajcaria w 2018 r. pozbyła się swoich zapasów etanolu

Władze szwajcarskie pozbyły się w 2018 r. wynoszącego od 8 do 10 tys. ton strategicznego zapasu etanolu przeznaczonego do produkcji środków dezynfekujących - pisze we wtorek Bloomberg. Obecnie Szwajcaria zmaga się z problemem niedoboru produktów do dezynfekcji.

Decyzja o zaprzestaniu składowania zapasu etanolu, mającego służyć podczas kryzysu, zapadła w 2018 r. w związku z liberalizacją rynku alkoholu w Szwajcarii - informuje agencja Bloomberg powołując się na lokalne media.

Przyczyniło się to do obecnych problemów z brakiem produkowanych na bazie etanolu środków dezynfekujących podczas epidemii koronawirusa. Tego typu towary zniknęły ze sklepowych półek tygodnie temu, a prywatny przemysł, od gorzelni po producentów perfum, rozwija produkcję, aby zaspokoić potrzeby konsumentów.

Jak zaznacza Bloomberg, Szwajcaria słynie z doskonałego przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych. Władze wymagają, aby domy były wyposażone w bunkry, a obywatelom zaleca się gromadzenie żywności. Rząd utrzymuje zapasy antybiotyków, szczepionek, insuliny, ryżu i oleju opałowego. Do niedawna składowano również kawę, tytoń i metalowe śruby.

Zajmujący się gromadzeniem zapasów Federalny Urząd Krajowych Dostaw Gospodarczych nie udzielił Bloombergowi komentarza.

"Nie może być tak, że tak ważnego surowca jak alkohol nagle brakuje w sytuacji pandemii" - agencja przytacza wypowiedź parlamentarzysty z Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej Szwajcarii Aloisa Gmuera. Polityk dodał, że "rząd federalny oczywiście zaniedbał przygotowania kryzysowe".