Bloomberg: USA nałożą 200 proc. cła na rosyjskie aluminium, to w praktyce koniec importu tego rosyjskiego metalu

Administracja USA nałoży w tym tygodniu cło w wysokości 200 proc. na aluminium z Rosji - podał w poniedziałek Bloomberg. Metal ten jest jednym z najważniejszych towarów importowanych przez USA z Rosji.

Jak podała agencja, 200-proc. cło w praktyce będzie oznaczać koniec importu rosyjskiego aluminium do USA. Według źródeł Bloomberga, ruch miał być rozważany od miesięcy i ma na celu nie tylko zwiększenie presji na Rosję w okolicach rocznicy jej inwazji, lecz także ukrócenie dumpingu metalu przez Rosję, co miało mieć szkodliwy wpływ na amerykańskie firmy.

Rosja jest drugim największym producentem aluminium na świecie, a eksport tego surowca do USA stanowi ok. 10 proc. wartości wszystkich towarów eksportowanych do Ameryki. Kluczowym graczem w tym sektorze jest koncern RUSAL założony przez oligarchę Olega Deripaskę. Deripaska od lat jest na liście sankcji, lecz jego firma została zdjęta z listy w 2019 r. po tym, jak oligarcha formalnie ustąpił z kierowania spółką i pozbył się części udziałów.