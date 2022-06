Bloomberg: USA w kwietniu kupiły od Rosji ropę za 1,3 mld dolarów

Jeszcze w kwietniu bieżącego roku Stany Zjednoczone wydały 1,3 mld dolarów na rosyjską ropę i produkty naftowe – poinformowała w piątek agencja Bloomberg.

Z danych US Census Bureau, agencji odpowiedzialnej za przeprowadzanie spisów powszechnych - na które powołał się Bloomberg - wynika, że jest to suma tylko nieznacznie niższa niż w kwietniu poprzedniego roku, kiedy to wydatki USA na rosyjską ropę i produkty naftowe wyniosły 1,4 mld dol.

"Napływ innych towarów eksportowych z Rosji trwał także wtedy, gdy Biały Dom już zabiegał o zerwanie ekonomicznych i innych więzów z Moskwą w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę" - podkreśla Bloomberg.