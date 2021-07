Bogate kraje obiecały 4 mld dol. na edukację w ubogich rejonach świata

Ponad 4 miliardów dolarów dla Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji (GPE) - inicjatywy, której celem jest pomoc w finansowaniu szkół w ubogich krajach - zadeklarowali uczestnicy czwartkowego spotkania w Londynie.

GPE, które przekazuje pieniądze do ponad 90 biedniejszych krajów, chce zebrać 5 mld dolarów, aby stworzyć dodatkowe 88 mln miejsc w szkołach i wspierać naukę 175 mln dzieci w ciągu najbliższych pięciu lat. Była premier Australii Julia Gillard, która przewodniczy partnerstwu, powiedziała, że dzięki zadeklarowanym w Londynie darowiznom jest pewna, iż ten cel zostanie osiągnięty.

Podkreśliła, że pandemia koronawirusa zakłóciła edukację we wszystkich krajach, ale skutki zamknięcia szkół były znacznie gorsze w biedniejszych krajach, gdzie wiele rodzin nie ma dostępu w domu do internetu, a czasem nawet do elektryczności.

Brytyjski premier Boris Johnson, który wraz z prezydentem Kenii Uruhu Kenyattą był współgospodarzem spotkania, powiedział, że inwestowanie w edukację w najbiedniejszych krajach świata jest "najlepszą inwestycją w przyszłość ludzkości, jaką możemy zrobić". "Jestem niezmiernie dumny z osiągnięć dzisiejszego szczytu i jestem dumny z tego, co Wielka Brytania była w stanie wnieść pomimo trudnych warunków finansowych" - oświadczył Johnson. Już wcześniej w imieniu brytyjskiego rządu zadeklarował on przekazanie 430 mln funtów na potrzeby GPE.

To jedno z najwyższych złożonych zobowiązań. Zarazem jednak Johnson jest krytykowany za przeforsowanie obcięcia pomocy zagranicznej z 0,7 proc. PKB do 0,5 proc. PKB, co przekłada się na ok. 4 miliardy funtów. Jak zapewnia brytyjski rząd, ta zmiana jest tymczasowa i jak tylko finanse publiczne zostaną zrównoważone po zwiększonych wydatkach z powodu pandemii, pomoc zagraniczna wróci do poprzedniego poziomu.

W czasie spotkania w Londynie Unia Europejska obiecała przekazanie na potrzeby GPE równowartość 595 mln funtów, Norwegia - 300 mln, Kanada - 173 mln, a Stany Zjednoczone - 128 mln.