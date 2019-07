W związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu przygotowały nowe oferty wsparcia dla polskich przedsiębiorców chcących się podczas niej promować. Obejmują one zarówno pomoc finansową, jak i wsparcie organizacyjne oraz promocyjne. Ponadto jeszcze w lipcu ruszy nabór do II edycji Programu Partnerskiego dla firm, który także wspiera potencjalnych eksporterów.

Program gospodarczy towarzyszący udziałowi Polski w EXPO 2020 w Dubaju, składający się z 9 komponentów, będzie realizowany w latach 2019-21, zarówno przed wystawą, w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu.

Kulminacją programu gospodarczego polskich wystawców w Dubaju będzie Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie - wydarzenie z udziałem władz państwowych, zaplanowane na 7 marca 2021 r.

Do końca września br. PAIH czeka na zgłoszenia do drugiej edycji Programu Partnerskiego, który ma zróżnicowaną ofertę pakietów sponsorskich.

- Bogaty program promocji gospodarczej Polski na EXPO 2020 daje naszym przedsiębiorcom wyjątkową okazję do zaprezentowania się, a w konsekwencji zdobycia nowych partnerów z ogromnych rynków Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki i Południowej Azji - powiedziała dziennikarzom Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. - Udział w EXPO 2020 w Dubaju otworzy im także nowe szanse biznesowe w tworzeniu innowacji w takich obszarach jak: energia odnawialna, transport, edukacja, telemedycyna czy gospodarka wodna.

Obejmuje 9 komponentów, a są wśród nich m.in. organizacja stoisk narodowych na 19 targach branżowych w ZEA, program grantowy Organizatora EXPO dla startupów – EXPO Live, dofinansowanie i wsparcie promocyjne z programu Polskie Mosty Technologiczne oraz z branżowych programów promocji Go to brand.



Oprócz tego, przedsiębiorcy mają możliwość udziału w przetargach publicznych na zamówienia warte ok. 28 mln zł.



Kulminacją programu gospodarczego polskich wystawców w Dubaju będzie Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie – wydarzenie z udziałem władz państwowych, zaplanowane na 7 marca 2021 r. Będzie to część obchodów Narodowego Dnia Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju.



Planowane jest również stworzenie bazy przedsiębiorców – katalogu z profilami polskich firm w postaci prestiżowego wydawnictwa. Dodatkowo, każdy z 14 regionów, które zadeklarowały udział w EXPO 2020, realizować będzie własne działania skierowane do lokalnych przedsiębiorców. Ocena przygotowań - Na niespełna 500 dni przed rozpoczęciem, stan przygotowań do wystawy jest na zawansowanym etapie, wyróżniającym nas wśród pozostałych uczestników – powiedział Tadeusz Kościński, wiceminister finansów, komisarz generalny sekcji polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. - Już w najbliższych miesiącach ruszy budowa Pawilonu Polski. Włączamy się również w inicjatywy Organizatora.



Chodzi o program grantów Global Best Practice i EXPO Live, skierowany do startupów i młodych, innowacyjnych firm.



Kościński także podkreślił, że kluczowym elementem naszego udziału w EXPO 2020 w Dubaju jest Program Gospodarczy. - Chcemy, aby polskie marki stały się ambasadorami naszej gospodarki. Wszystkie nasze działania podporządkowane są temu, by to polskie produkty i ich doskonała jakość stały się naszą wizytówką podczas EXPO - powiedział wiceminister finansów. Oferta wsparcia MPiT oraz PAIH kierują ofertę wsparcia zarówno do przedstawicieli sektora MŚP, jak i dużych polskich przedsiębiorstw.



W szczególności do współpracy zapraszają firmy reprezentujące branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu.



Wśród wymienionych były branże: sprzętu medycznego, kosmetyczna, modowa i jubilerska, IT/ICT, meblarska, biotechnologii i farmaceutyków, usług prozdrowotnych, polskich specjalności żywnościowych, budowy i wykańczania budowli oraz jachtów i łodzi rekreacyjnych. Program Partnerski Udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju wpisuje się w ustawowe zadania PAIH, czyli wsparcie polskich przedsiębiorców w międzynarodowej ekspansji. Dlatego „na dniach” agencja uruchamia II edycję Programu Partnerskiego. Na zgłoszenia - mające formę konkursu - czeka do końca września.



- To dla krajowych przedsiębiorców, niezależnie od skali ich działalności, jedyna w swoim rodzaju możliwość promocji, wzmocnienia planów ekspansji zagranicznej i współtworzenia polskiej prezentacji podczas tego najbardziej prestiżowego wydarzenia promocyjno-gospodarczego na świecie - powiedziała Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezesa PAIH.



Według niej, agencja przygotowała zróżnicowaną ofertę pakietów sponsorskich, która umożliwi współudział w finansowaniu i organizacji różnych inicjatyw oraz na różnym poziomie zaangażowania finansowego.



Program przewiduje cztery kategorie partnerstwa:



- wyposażenie pawilonu, w tym pomieszczeń biurowych oraz części gastronomicznej,



- wsparcie wydarzeń towarzyszących,



- wsparcie branżowego wydarzenia towarzyszącego,



- wsparcie partnerstwa specjalnego.



Pierwsza edycja konkursu zakończyła się w grudniu 2018 roku. W jego efekcie PAIH nawiązał współpracę komercyjną z ponad 40 firmami, które będą współtworzyć udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Polska na EXPO 2020 Cele obecności Polski na EXPO w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą.



Główną areną prezentacji oraz nośnikiem informacji o Polsce będzie narodowy pawilon. Stanie na działce o powierzchni 1876 m kw. w centralnym punkcie wystawy, w części poświęconej mobilności.



Jak informuje PAIH, projekt architektoniczny pawilonu „tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową konstrukcję, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji - rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków”.



Wystawa będzie trwała od 20 października 2020 do 10 kwietnia 2021 roku.





