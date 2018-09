Bohr Technology wchodzi do Kanady i USA

Tworzący algorytmy i oprogramowanie dla komputerów kwantowych polski start-up Bohr Technology wchodzi na rynek amerykański. Zaczyna też współpracę z głównymi graczami kanadyjskiego rynku i poszerza portfel klientów w Ameryce Północnej - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Jak zaznaczyła PAIH, spółka która powstała w 2017 r., tego lata realizuje program akceleracyjny w słynnym inkubatorze Creative Destruction Lab w Toronto.

- Rozpoczyna też współpracę z głównymi graczami kanadyjskiego rynku, a przy wsparciu lokalnego biura PAIH poszerza portfel klientów w Ameryce Północnej - wskazano.

Jak podkreśliła PAIH, rynek komputerów kwantowych to nowy segment gospodarki, a innowacyjna technologia z laboratoryjnych testów niedawno rozpoczęła drogę ku komercjalizacji.

- Komputery kwantowe to nowy rodzaj maszyny oparty o nowy paradygmat - zjawiska kwantowe. Dzięki temu mogą zapewnić dużo więcej mocy obliczeniowej, niż tradycyjne komputery, które z roku na rok coraz słabiej się skalują - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, Witold Kowalczyk, założyciel i prezes Bohr Technology.



Ocenił, że w przyszłości obliczenia kwantowe mogą zmniejszyć czas obliczeń z dni do sekund, "co pobudza wyobraźnię wielu graczy na rynku".



Według szacunków Thomson Innovation branża rośnie średnio 24 proc. rocznie. Jak dodał Kowalczyk, technologia kwantowa może być wykorzystana m.in. do rozwoju sztucznej inteligencji.



Komputery kwantowe z odpowiednim oprogramowaniem, jak powiedział szef Bohr Technology, mogą też być używane w medycynie, energetyce, finansach i np. logistyce do optymalizacji procesów, czy symulacji sytuacji, które w krótkim czasie wymagają uwzględnienia setek nakładających się na siebie zmiennych.



Wykorzystanie komputerów kwantowych w celu rozwiązywania złożonych problemów optymalizacyjnych to, jak zaznaczył, nisza rynkowa.



- Wiele start-upów z naszego segmentu szuka różnych zastosowań algorytmów kwantowych. My idziemy inną drogą. Celem spółki jest zbudowanie do 2023 roku pozycji liczącego się na świecie producenta oprogramowania kwantowego na potrzeby optymalizacji procesów - zaznaczył Kowalczyk.



Dodał, że wiąże się to z intensywną ekspansją zagraniczną. Firma stawia na Amerykę Północną, Izrael, Singapur, czyli światowe centra innowacji, a w dalszej kolejności również Chiny.



Jak podkreśliła PAIH, w realizacji tego zadania spółkę Bohr Technology wspierają zagraniczne biura handlowe Agencji. Pierwszym celem międzynarodowej ekspansji start-upu stała się Kanada. Ten wybór Kowalczyk tłumaczy istnieniem w Toronto silnego ekosystemu firm rozwijających technologię kwantową i sztuczną inteligencję (AI).



- Toronto to "stolica kwantowa". Powstali tu liderzy sektora, a rosnący rynek przyciąga start-upy tworzące oprogramowanie kwantowe, a z drugiej strony klientów i inwestorów - wyjaśnił.

