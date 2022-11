Boliwia: Morawiecki w portalu archidiecezji Santa Cruz: Polski nie było na mapach przez 123 lata, ale istniała w sercach Polaków

Polski nie było na mapach przez 123 lata, choć istniała w sercach Polaków, jednak historia upadku i odrodzenia naszego kraju jest niestety dość mało znana na Zachodzie - napisał premier Mateusz Morawiecki w tekście opublikowanym przez portal archidiecezji Santa Cruz de la Sierra w Boliwii w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu".

"A przecież mowa o zniszczeniu jednego z największych państw na kontynencie. Rzeczpospolita Obojga Narodów - bo tak nazywał się ów kraj - została zaatakowana i zlikwidowana przez swoich sąsiadów. Do niewoli trafił nie tylko naród polski, ale także litewski i ukraiński" - zaznacza Morawiecki.

"Są tacy, którzy traktują miejsce Polski na mapie świata jako przekleństwo. Zamiast o przekleństwie wolałbym mówić jednak o błogosławieństwie. Świadomość zagrożeń wyrobiła w Polakach specyficzny zmysł geopolityczny - ostrożność, która sprawia, że lepiej widzimy nadchodzące wyzwania i zagrożenia. To nie przypadek, że Polska jako pierwsza ostrzegała przed odrodzeniem rosyjskiego imperializmu. Przez wieki nauczyliśmy się być czujni" - przekonuje szef rządu.

We wstępie do artykułu premiera napisano, że "dzisiaj Polska świętuje 104 lata swojej niepodległości i cieszymy się wraz z naszym biskupem pomocniczym Stanisławem Dowlaszewiczem, OFM Conv, polskim misjonarzem, który opuścił swój kraj 36 lat temu, by prowadzić działalność duszpasterską w Boliwii".

Tekst Mateusza Morawieckiego został opublikowany w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu", który jest realizowany przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.

"+Opowiadamy Polskę światu+ to pospolite ruszenie wszystkich, którym zależy na rozchodzeniu się tekstów o Polsce w światowych mediach. Ogromne wsparcie polskiej dyplomacji, Polonii i księży - tak jak w Boliwii, gdzie w siedmioletniej historii projektu +Opowiadamy Polskę światu+ jesteśmy po raz pierwszy" - powiedział PAP prezes Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz.

"To cieszy, świętujemy 11 listopada w tym roku tekstami z Polski w ponad 60 krajach. Obok amerykańskiego +Newsweeka+, francuskiego +L'Opinion+, hiszpańskiego +El Mundo+ czy włoskiej +La Repubblica+ są to często media w krajach odległych, gdzie ukazanie się tekstów z Polski staje się świętem dla tamtejszej Polonii" - podkreśla Mistewicz.