Bombardowania polskich firm na Ukrainie nie są przypadkowe

- Prowadzenie biznesu w czasie wojny jest niebezpieczne, ale przynosi zyski, o jakich inni mogą marzyć. Trzeba to skalkulować - mówi Weronika Marczuk, wiceprezeska Rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy.

W opublikowanym ostatnio Katalogu Polskich Spółek zainteresowanych odbudową Ukrainy, który przygotowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, zarejestrowało się ok. 2 tys. firm reprezentujących m.in branże: budowlaną, energetyczną, rolno-spożywczą, farmaceutyczną, IT.

W tej chwili w Ukrainie działa nadal ok. 660 polskich firm, głównie produkcyjnych, budowlanych i spożywczych.

W minionym tygodniu po rosyjskim ataku na Lwów spłonęła hala produkcyjna polskiej firmy Fakro, w tym 2 tys. gotowych okien, a także magazyn częściowo udostępniony dla Caritas Lwów. Straty wynoszą ok. 30 mln zł. Zdaniem naszej rozmówczyni Weroniki Marczuk ataki były zaplanowane.

Podczas Kongresu Odbudowy Ukrainy Common Future w Poznaniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz zapowiedziała rozwiązanie, które ma ograniczać ryzyko związane z biznesem na terytorium ogarniętym wojną. To ubezpieczenia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) gwarantowane przez Skarb Państwa dla firm podejmujących działalność gospodarczą w Ukrainie.

Współpraca gospodarcza i pomoc humanitarna muszą się dopełniać

Jest pani na Kongresie Odbudowy Ukrainy Common Future w Poznaniu w dwóch rolach: jako reprezentantka (wiceszefowa Rady) Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a także jako prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Z jednej strony zatem współpraca biznesowa, z drugiej pomoc humanitarna. To się dopełnia?

- Dzisiaj wyjątkowo udało się to połączyć, bo zazwyczaj jest tak, że albo są kongresy poświęcone biznesowi i gospodarce, a wtedy nie ma mowy o NGOS-ach, albo odwrotnie, jak na przykład podczas wrześniowego szczytu World for Ukraine w Rzeszowie, który będzie poświęcony działaniom organizacji wspierających Ukrainę.

Biznes sam nie zrobi pewnych rzeczy, a organizacje pozarządowe mogą go wspierać w realizacji celów pomocowych. Przedsiębiorstwa muszą pracować, by przetrwać, jednak dobrze mieć wiarygodnego partnera, by razem z nim robić projekty pomocowe. Nie umiem tego rozdzielić. W samym biznesie umarłabym z nudów, a w samym sektorze pomocy nie dałabym rady psychicznie. No i pomoc wymaga pieniędzy, a one mogą być zapewnione przez biznes.

Podczas wojny pojawił się jeszcze jeden ważny aspekt mojej działalności: promuję współpracę pomiędzy polskim i ukraińskim biznesem, z akcentem na kobiety biznesu w Ukrainie. Wiele ciężarów spadło na barki kobiet, bo panowie są na wojnie. Od lat w mojej orbicie są setki niezwykłych przedsiębiorczyń. To prawdziwe rakiety. Jest szefowa metalurgicznego kombinatu, druga ma fabrykę alkoholu, największą w Ukrainie, trzecia prowadzi biznes kosmetyczny, czwarta turystyczny, a piąta produkuje broń. Pamiętajmy, że mężczyźni nie mogą wyjeżdżać teraz za granicę, kobiety wyjeżdżają, bywają, nawiązują kontakty.

Ataki na polskie firmy są nieprzypadkowe. "Wróg czuwa"

Mówiła pani o tym, że po wybuchu wojny, w początkowych miesiącach strachu, niewiedzy, co robić dalej, polskie firmy zrozumiały, że trzeba w Ukrainie być i prowadzić tam działalność, dawać ludziom pracę i rozwijać gospodarkę. Teraz dochodzą do nas informacje, że polskie firmy, tak jak producent okien Fakro we Lwowie, są ostrzeliwane. Nie obawia się pani, że zaczną się wycofywać?

- Wycofywać się nie zaczynają. Uczestniczyłam w panelu, gdzie przedstawiciel polskiej firmy z branży spożywczej działającej w Ukrainie opowiadał o tym, że dzisiaj (21.09 - dop. red.) dotknęło ich bombardowanie i są straty. Powiedział przy tym wprost, że nie zamierzają się wycofywać, bo takiego roku i takich obrotów jak w tym roku w Ukrainie nie mieli nigdy. Brak stabilnych firm i partnerów w liczbie, na jaką jest zapotrzebowanie w Ukrainie, oznacza bardzo wysokie zyski.

Ryzyko zawsze jest, ale są ubezpieczyciele, którzy gwarantują ochronę, są instrumenty państwowe (ubezpieczenia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych gwarantowane przez Skarb Państwa dla firm podejmujących działalność gospodarczą na Ukrainie - dop. red.), które mogą wspierać przedsiębiorców. Oczywiście warto umiejętnie ocenić to ryzyko, ale strach jest najgorszym doradcą.

Uważa pani, że możemy mieć do czynienia z jakąś akcją militarną wycelowaną w polską obecność, w polskie firmy?

- Zdecydowanie. Rosjanie mówią o tym otwarcie w swojej telewizji, że to zemsta na Polakach. Trzeba patrzeć na timing. To, co dzieje się pomiędzy Polską i Ukrainą w tej chwili, jest przez nich oczekiwane. Nasz wróg czuwa i przygotowuje prowokacje.

Emocje poniosły parę osób i momentalnie doszły do tego bombardowania. Ludzie od razu zaczynają o tym mówić między sobą. Do mnie dzwonili Ukraińcy z pytaniem, czy wracać do siebie, czy Polacy ich nie wygonią za chwilę. Pojawiły się w eterze po raz kolejny informacje, że Polska też nie rezygnuje z przejęcia terenów ukraińskich na zachodzie. Nie wolno się poddawać temu, naprawdę warto wiedzieć, z kim mamy do czynienia i tym bardziej przetrwać.

Każdy ma swoją rację, ale trzeba usiąść do stołu i porozmawiać

Mamy w Polsce kampanię wyborczą, no i mamy kwestię embarga na ukraińskie zboże, zaostrzenie relacji na linii Polska-Ukraina. Jak pani widzi rozwiązanie tej sytuacji? To się skończy 15 października?

- Jest taka szansa. Już dawno były zapowiedzi z różnych stron, że ten okres będzie konfliktowy, że Ukraińcy to odczują. W związku z tym obecna sytuacja nie dziwi.

Jest jednak przykro i smutno, gdy cele polityczne czy nawet jeden poważny problem do rozwiązania, mogą zachwiać niezwykle ogromnymi osiągnięciami pomiędzy naszymi narodami, których wszyscy dokonaliśmy.

Moim zdaniem ten, kto jest wytrwały, zawsze wygra. Każdy konflikt można rozwiązać, to też jest zrozumiałe, że każdy ma swoją rację, ale umiemy siadać do stołu i rozmawiać.