Bombowiec strategiczny USA w eskorcie polskich myśliwców F-16 nad Wilnem, Tallinem i Rygą

Amerykański bombowiec dalekiego zasięgu przeleciał nad stolicami państw bałtyckich, Wilnem, Tallinem i Rygą, w geście solidarności w ramach NATO – poinformował w piątek Głos Ameryki, powołując się na dowództwo sił powietrznych USA w Europie i Afryce. Rockwell B-1B Lancer był eskortowany przez parę polskich myśliwców F-16.

"Ta misja ma wysłać jasny komunikat o tym, że nasze zobowiązania wobec sojuszników w NATO są niezmienne" - oświadczył gen. Jeff Harrigian, cytowany przez agencję Reutera. "Jesteśmy razem" - zapewnił.

Harrigian jest dowódcą sił powietrznych USA w Europie i Afryce.

Misja ta odbyła się w środę. Jak podał portal wojsko-polskie.pl, bombowiec był eskortowany przez parę polskich myśliwców F-16.

Reuters przypomina, że od aneksji przez Rosję Krymu w 2014 r. na terytorium krajów bałtyckich stacjonują siły wojskowe NATO i USA.

Bombowiec, który wykonał środowy przelot, bazuje od lutego w należącej do NATO Norwegii w ramach kilkutygodniowej misji. Do jego zadań należy patrolowanie regionu Arktyki.

"US Air Force rozmieszcza bombowce B-1 w Norwegii po raz pierwszy w historii, by wysłać do Moskwy jasny komunikat, że amerykańska armia będzie działać w strategicznie ważnym regionie arktycznym i by zademonstrować, że będzie bronić sojuszników USA w tym regionie przed każdą agresją ze strony Rosji w pobliżu granic tych państw" - przekazała telewizja CNN, anonsując amerykańską misję.

Justyna Prus