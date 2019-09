Boris Johnson: albo brexit, albo wotum nieufności

Boris Johnson wezwał opozycję, by nie przeszkadzała w zrealizowaniu woli wyborców wyrażonej w referendum ws. brexitu

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał opozycję, by nie przeszkadzała w zrealizowaniu woli wyborców wyrażonej w referendum ws. brexitu, a jeśli się z tym nie zgadza, to by złożyła wniosek o wotum nieufności wobec rządu.

"Mówię, że czas, by doprowadzić do brexitu. Myślę, że mieszkańcy tego kraju mają już dość. Ten parlament musi albo stanąć z boku (...), albo złożyć wniosek o wotum nieufności i wreszcie stawić czoło rozliczeniu się z wyborcami" - mówił Johnson w bardzo emocjonalnym przemówieniu, które kilkukrotnie było przerywane okrzykami opozycji.



Szef rządu wytykał opozycji, że przez dwa lata domagała się przeprowadzenia wyborów, mówiąc o utracie mandatu przez konserwatystów, a gdy on dwukrotnie złożył wniosek o rozwiązanie parlamentu, dwa razy partie opozycyjne zagłosowały przeciw.