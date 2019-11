Boris Johnson rezygnuje z groźby bezumownego brexitu

Brytyjski premier Boris Johnson zrezygnował z umieszczenia groźby brexitu bez umowy w programie Partii Konserwatywnej na zaplanowane na 12 grudnia wybory, co ma przyciągnąć do torysów centrowych wyborców - poinformował w sobotę dziennik "The Times".

