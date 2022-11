Borrell: to Ukraina zdecyduje, kiedy przystąpić do negocjacji z Rosją

Do decyzji Ukrainy należy, kiedy przystąpi do negocjacji z Rosją - oświadczył w poniedziałek wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrel.

"Ukraina zdecyduje, co robić. Naszym obowiązkiem jest ją wspierać" - powiedział Borrell przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych krajów UE w Brukseli.

Wojna Rosji z Ukrainą będzie jednym z tematów dyskusji szefów dyplomacji państw UE. Ministrowie będą rozmawiać o zwiększeniu wsparcia dla Kijowa w okresie zimy i prawdopodobnie poruszą również temat dziewiątego pakietu sankcji przeciwko Rosji, choć dyplomaci uważają, że na razie nie można spodziewać się podjęcia decyzji w tej sprawie - podała agencja Reutera.

Ministrowie mają ponadto rozmawiać o długoterminowym stosunku UE do Moskwy, ponieważ dotychczasowa unijna strategia, która przewidywała włączenie Rosji do zaangażowania w takie tematy jak walka z terroryzmem i zmiany klimatyczne, stała się nieaktualna po jej inwazji na Ukrainę 24 lutego - dodała agencja.