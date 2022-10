Borrell: UE potępia nielegalne wystrzelenie przez Koreę Płn. pocisku balistycznego nad Japonią

Unia Europejska zdecydowanie potępia nielegalne wystrzelenie przez Koreę Północną pocisku balistycznego średniego zasięgu 4 października, który przeleciał nad terytorium Japonii - napisał w wydanym w piątek oświadczeniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

"Jest to kolejne naruszenie odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i rażące naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Japonii zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Akt ten stanowi poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie i na świecie oraz podważa światowy reżim nieproliferacji" - wskazał.

"UE wyraża pełną solidarność z Japonią i Republiką Korei oraz wzywa KRLD do zaprzestania agresywnych i destabilizujących działań, a także do poszanowania prawa międzynarodowego i wznowienia dialogu z odpowiednimi partnerami. W tym celu UE jest gotowa wspierać każdy znaczący proces dyplomatyczny i zobowiązuje się współpracować ze wszystkimi odpowiednimi partnerami w celu zbudowania podstaw trwałego pokoju i bezpieczeństwa oraz podjąć kroki mające na celu dążenie do całkowitej, weryfikowalnej i nieodwracalnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego" - dodał.

Korea Północna wystrzeliła w czwartek rano czasu lokalnego dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu w kierunku wschodnich wód morskich kraju - poinformowała południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na armię Korei Płd.

Agencje przypominają, że zaledwie dwa dni wcześniej Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny średniego zasięgu (IRBM), który po raz pierwszy od 2017 roku przeleciał nad Japonią. Według zachodnich ekspertów mógł być to pocisk Hwasong-12.

Na niektórych obszarach Japonii uruchomiony został system ostrzegania mieszkańców za pośrednictwem syren, stacji radiowych i wiadomości rozsyłanych na telefony.

W reakcji na tę próbę armia Korei Południowej ogłosiła, że amerykański lotniskowiec USS Ronald Reagan, który w ubiegłym tygodniu brał udział w manewrach na Morzu Japońskim, powróci na ten akwen, by zademonstrować "gotowość sojuszników do radzenia sobie z prowokacjami Korei Północnej" - przekazała agencja Yonhap.

Od 2006 roku Korea Północna jest objęta sankcjami ONZ, mającymi na celu odcięcie finansowania programów rozwoju broni atomowej i rakiet balistycznych tego kraju. Pjongjang odrzuca rezolucje ONZ, uważając je za naruszenie suwerennego prawa do samoobrony i eksploracji kosmosu.

Wywiad Korei Południowej ocenił w ubiegłym tygodniu, że Korea Północna może szykować się do przeprowadzenia siódmej próby broni jądrowej, która mogłaby nastąpić w okresie pomiędzy październikowym zjazdem Komunistycznej Partii Chin (KPCh) a zaplanowanymi na listopad wyborami parlamentarnymi w USA.

Z Brukseli Łukasz Osiński

