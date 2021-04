Borrell: Unia Europejska stanowczo potępia nielegalne działania na terytorium Republiki Czeskiej

Unia Europejska stanowczo potępia nielegalne działania na terytorium Czech, w wyniku których doszło do wybuchów w składzie amunicji we Vrbieticach w 2014 r. Spowodowały one śmierć dwóch obywateli Czech, poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i ogromne szkody materialne. - napisał szef dyplomacji UE Josep Borrell.

W oświadczeniu wydanym w imieniu UE Borrell napisał, że UE niezwykle poważnie traktuje wnioski czeskich władz, wynikające z szeroko zakrojonych śledztw, o popełnieniu tych działań przez funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.

"Unia Europejska jest głęboko zaniepokojona każdym rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i suwerenności Republiki Czeskiej, a także wszelkimi tego rodzaju działaniami wymierzonymi w jakiekolwiek inne państwo członkowskie UE. Rosja musi zaprzestać działań, które zagrażają bezpieczeństwu i stabilności w Europie oraz są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji" - poinformował.