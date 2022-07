BOŚ i KUKE będą razem wspierać polskich eksporterów

Klienci Banku Ochrony Środowiska, nastawieni na działalność eksportową, będą mogli korzystać z rozwiązań ubezpieczeniowych oferowanych przez KUKE. Obie instytucje podpisały właśnie umowę o współpracy w zakresie finansowania rozwoju polskich eksporterów.

Porozumienie między Bankiem Ochrony Środowiska a KUKE obejmuje współpracę w zakresie oferowania płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych dla kredytów udzielanych eksporterom.

Instrumenty te, mając gwarancje Skarbu Państwa, zabezpieczają bankowi do 80 proc. wartości kredytu udzielonego na realizację inwestycji w Polsce, ale przeznaczone są na zwiększenie potencjału eksportowego firmy.

Oferowane przez KUKE i kolejne banki w Polsce wsparcie eksporterów to rzadkość na skalę europejską.

Jak podkreśla prezes KUKE Janusz Władyczak, polscy eksporterzy wyszli z pandemii w dobrej kondycji, poszerzając rynki zbytu i potwierdzając atrakcyjność swojej oferty. Niestety rosyjska agresja na Ukrainę istotnie pogorszyła perspektywy dla międzynarodowej wymiany odbudowującej się po pandemii. WTO niedawno obniżyła znacząco prognozy wzrostu globalnego handlu, który ma wynieść w tym roku zaledwie 3 proc. Ale nawet w tak niekorzystnym otoczeniu polskie towary mają szanse przebić się do kolejnych odbiorców na różnych kontynentach.

- Wspólna oferta finansowania rozwoju polskich eksporterów przez BOŚ i KUKE z pewnością ułatwi im konkurowanie w międzynarodowym otoczeniu, ponieważ niewiele państw zapewnia tak szerokie spektrum instrumentów pomocowych, które zaczynają się już od wspierania inwestycji na rodzimym rynku. Jesteśmy gotowi na współpracę i z małymi firmami i z największymi przedsiębiorstwami z całego przekroju polskiego gospodarki, które chcą poczynić inwestycje zwiększające ich moce produkcyjne czy polepszające warunki do dalszego wzrostu. Mamy również nadzieję na wiele transakcji związanych z zieloną transformacją, w których finansowaniu BOŚ się specjalizuje, a które obecnie nie tylko w Polsce cieszą się ogromną popularnością - powiedział prezes KUKE.

- Realizując swoją misję, Bank Ochrony Środowiska stale poszerza ofertę produktową, troszcząc się również o firmy, które już są eksporterami lub dopiero rozważają zagraniczną ekspansję. Zielona transformacja to nie tylko wyzwanie, ale również duża rynkowa szansa dla polskich przedsiębiorstw. Odnawialne źródła energii i inne zielone technologie to perspektywiczny rynek, na którym wciąż jest miejsce dla nowych graczy - dodał Robert Kasprzak, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.

Jak działa finansowanie rozwoju polskich eksporterów?

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już są eksporterami lub w BOŚ finansują swoje inwestycje krajowe, mające generować eksport. Oznacza to, że albo - projekt powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji stanowi nie mniej niż 20 proc. przychodów z tych samych wybranych okresów lub inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu wygeneruje minimum 20 proc. przychodów ze sprzedaży na eksport.

Gwarancja może zabezpieczać do 80 proc. kredytu, którego kwota nie może być niższa niż 5 mln zł.

Gwarancje ubezpieczeniowe dla kredytów na inwestycje krajowe generujące eksport należą do wprowadzonego w ubiegłym roku systemu wsparcia eksportu, który umożliwia bankom zabezpieczanie różnych rodzajów finansowania udzielanych eksporterom. W jego skład wchodzą gwarancje i ubezpieczenia do m.in. kredytów obrotowych dla eksporterów bądź kredytów akwizycyjnych lub finansujących inwestycje bezpośrednie dokonywane przez polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

W ramach swoich kompleksowych systemów wsparcia eksportu KUKE wprowadziła nowe instrumenty oraz zmodyfikowała ofertę istniejących rozwiązań. Oprócz wymienionych wcześniej dostępne są m.in. gwarancje spłaty zobowiązań wobec dostawców tak istotne w poszukiwaniu nowych źródeł zaopatrzenia oraz gwarancje na finansowanie łańcucha dostaw, które pomagają eksporterom m.in. pozyskiwać w bankach i firmach faktoringowych dodatkowe środki. Z kolei w ramach programu Shop in Poland KUKE aktywnie poszukuje polskich przedsiębiorców chętnych do uczestniczenia poprzez eksport towarów czy usług - „bez wychodzenia z domu” - w projektach infrastrukturalnych w najodleglejszych zakątkach świata, w które ubezpieczyciel angażuje się finansowo. W odniesieniu do wszystkich rozwiązań uproszczono procedury i wymogi dokumentowe, poszerzono zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania.

Tego typu rozwiązania są unikalne na skalę europejską i funkcjonują obecnie w zaledwie w kilku państwach Europy, m.in. w Wielkiej Brytanii i Danii. Jak mówił w rozmowie z WNP.PL Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej w KUKE, mogą one zapewnić naszym eksporterom wyraźną przewagę w rywalizacji z dostawcami z innych krajów.

Korzystanie z tych instrumentów wzmacnia zdolność finansową eksportera, pozytywnie wpływając na jego relacje z finansującymi bankami, jak i kontrahentami, umożliwiając znaczne zwiększanie skali działania. Z nowej oferty KUKE skorzystało wiele firm z różnych branż, od automotive, stalowej, poprzez spożywczą, chemiczną, a na stoczniowej kończąc.