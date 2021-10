Bośniak zbudował obrotowy dom, aby jego żona miała urozmaicony widok

Chcąc zadowolić swoją żonę, która pragnęła bardziej zróżnicowanego widoku z domu rodzinnego, bośniacki innowator samouk zbudował obrotowy dom, dzięki czemu w jednej chwili może oglądać wschodzące słońce i przechodniów w następnej.

"Miałem dość jej skarg i częstego remontowania naszego rodzinnego domu i powiedziałem: zbuduję ci obrotowy dom, abyś mogła go obracać, jak chcesz", powiedział Reuterowi Vojin Kusic, lat 72, stojąc przed swoim nowym domem, który przyciąga uwagę zwiedzających. Położony na żyznej równinie w północnej Bośni, w pobliżu miasta Srbac, dom obraca się wokół 7-metrowej osi zaprojektowanej przez Kusica, z widokiem na pola kukurydzy i pola uprawne zmieniającym się na lasy i rzekę z pożądaną prędkością.

"Dom może zatoczyć pełne koło przez 24 godziny, gdy jest najwolniejszy, podczas gdy przy najszybszym obrocie może zatoczyć pełne koło w 22 sekundy" - powiedział Kusic.

Jego żona nie chciała komentować nowego domu.

Kusic powiedział, że zainspirowali go serbsko-amerykańscy wynalazcy Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, a pochodzenie z biednej rodziny bez możliwości dobrego wykształcenia zmusiło go do szukania sposobów na samodzielne wykonywanie różnych rzeczy i prac.

"To nie jest innowacja, wymaga jedynie woli i wiedzy, a ja miałem wystarczająco dużo czasu i wiedzy" - powiedział, dodając, że sam zbudował dom, który jest bardziej odporny na trzęsienia ziemi niż domy stacjonarne.

Budowa trwała sześć lat, z przerwami na pobyt w szpitalu z powodu choroby serca: "Poprosiłem lekarzy, aby spróbowali przedłużyć (moje życie) o co najmniej rok, ponieważ mam ten projekt w głowie i… nikt nie będzie wiedział, jak go dokończyć".