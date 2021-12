Boże Narodzenie na "peryferiach miast" Ameryki Łacińskiej - biskupi wzywają do solidarności

Od Argentyny po Wenezuelę, Chile i Brazylię biskupi katoliccy Ameryki Łacińskiej zwracali się w Święta Bożego Narodzenia do wiernych o solidarność z najuboższymi mieszkańcami ich krajów. Sytuację tych ludzi dodatkowo pogorszyła pandemia koronawirusa.

Jak obliczyli socjologowie Argentyńskiego Uniwersytetu Katolickiego (UCA) w Buenos Aires, w Argentynie 43 proc. ludności, czyli 33,9 proc. rodzin, a wśród nich miliony mieszkańców tzw. villas miseria - dzielnic nędzy, żyje obecnie "poniżej granicy ubóstwa, co dramatycznie pogłębiło nierówności społeczne w kraju".

Kryzys gospodarczy zaostrzony wskutek pandemii - stwierdza raport UCA - szczególnie pogorszył sytuację argentyńskiej młodzieży i dzieci w ubogich dzielnicach argentyńskiej metropolii Buenos Aires, gdzie "liczba rodzin żyjących w nędzy wzrosła z 8,4 proc. w 2019 r. do 9,8 proc. obecnie".

Biskupi katoliccy chilijskiej diecezji Iquique przez której teren od przeszło trzech miesięcy ciągną tysiące uchodźców z Wenezueli pozostającej pod dyktatorskimi rządami prezydenta Nicolasa Maduro, w apelu do wiernych z okazji Świąt Bożego Narodzenia wezwali do niesienia pomocy tym wędrowcom. "Dziś w naszej diecezji jest wiele przemieszczających się rodzin, które jak Maryja, Józef i Jezus szukają schronienia, by spędzić noc pod dachem".

Konferencja Zakonów Brazylijskich w przesłaniu ogłoszonym z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaapelowała do wiernych, by stali się "misjonarzami w drodze, starając się nieść "bezinteresowną pomoc ubogim, bezrobotnym i ludziom, którzy utracili sens życia" wskutek kryzysu społecznego, jaki dotknął kraj w związku z epidemią koronawirusa.

Jak wynika z najnowszych badań głównego brazylijskiego instytutu badania opinii publicznej Datafolha 37 proc. brazylijskich rodzin wskutek kryzysu spowodowanego pandemią i pogłębianiem się "drastycznych dysproporcji" w podziale dochodu narodowego w Brazylii nie jest w stanie zapewnić "dwóch pełnych posiłków dziennie dla wszystkich członków rodziny".

Według autorów opracowania wydanego w grudniu tego roku przez Papieski Uniwersytet Katolicki (USP) w Rio de Janeiro , co najmniej 19 spośród 214 milionów Brazylijczyków cierpi wskutek niedożywienia. Jeszcze gorsza jest - według naukowców USP - sytuacja ludności wiejskiej: jej udziałem jest "głębokie niedożywienie".