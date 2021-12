Boże Narodzenie w Bułgarii – bezmięsna wigilia, nieparzysta liczba potraw

Święta Bożego Narodzenia w Bułgarii obchodzi się przy stole, w kręgu rodzinnym. Tradycja nakazuje, by w Wigilię podawano wyłącznie dania bezmięsne, obowiązkowo w nieparzystej liczbie, a w Boże Narodzenie na stole pojawia się wieprzowina lub indyk z kiszoną kapustą i rodzaj pieroga z serem, czyli banica.

Od tradycji są oczywiście wyjątki - w tym roku około 60 tys. Bułgarów wyjedzie na święta za granicę, najczęściej do Grecji, ale też do modnego ostatnio Dubaju.

Dla tych, którzy zostają w domu, przygotowania zaczynają się kilka dni przed świętami - trzeba przygotować gołąbki z liści winogronowych i kapuścianych, fasolę, soczewicę, kompot z suszonych śliwek, suszoną paprykę nadziewaną fasolą. Na stole obowiązkowo powinien być kołacz z monetą, która wróży dobrobyt i bogactwo osobie, która znajdzie ją w swojej porcji. Dań powinno być dziewięć lub 11, w żadnym nie należy kłaść masła, sera czy jaj.

Mięso je się dopiero w Boże Narodzenie. Na stole - indyk z kiszoną kapustą albo kapama, czyli danie podobne do bigosu z kilkoma rodzajami mięsa. Do niedawna większość gospodyń przygotowywała kiszoną kapustę sama, zaczynając jeszcze w listopadzie. Ostatnio jednak zajęli się tym producenci i wszystko - posiekaną kapustę, liście na gołąbki, pieczoną czerwoną paprykę do sałatki - można już kupić gotowe.

Do stołu podaje się rakiję i czerwone wino. Białe wina, choć w Bułgarii są bardzo dobre marki, pije się przeważnie latem, Bułgarzy zasadniczo wolą czerwone. O tej preferencji świadczyć może jedyna piosenka o białym winie, jaka zachowała się w miejscowym folklorze: "Oj, ty białe wino, dlaczego nie jesteś czerwonym".

Święta mijają przy stole. Przed pandemią na Boże Narodzenie do kraju wracali z zagranicy emigranci, których jest prawie 2 mln. Covid-19 ograniczył jednak podróże, zamieniając je w rozmowy za pośrednictwem internetu i zachowaniem dla bliskich kawałka kołacza z losem. Tak samo jak w ubiegłym roku wszyscy liczą, że pandemia minie i za rok rodzina zbierze się przy świątecznym stole.

Z Sofii Ewgenia Manołowa