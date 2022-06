Braga: Trwa spotkanie prezydentów Polski i Portugalii

W Bradze trwa spotkanie prezydentów Polski i Portugalii: Andrzeja Dudy i Marcelo Rebelo de Sousy. Portugalia to pierwszy przystanek na trasie trzydniowej podróży polskiego przywódcy. W czwartek Andrzej Duda odwiedzi Włochy, a w piątek Rumunię.

"Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna cykl wizyt w Europie Południowej. Polska i inne kraje regionu wspierają przyznanie Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE i przekonują do tego innych" - poinformowało w środę wieczorem prezydenckie Biuro Polityki Międzynarodowej.

Początkowo, polskiemu przywódcy towarzyszyć miała w podróży prezydent Słowacji Zuzana Czaputova, jednak - jak poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot - jej udział został odwołany z uwagi na zakażenie koronawirusem.

W środę późnym wieczorem rozpoczęło się spotkanie polskiego prezydenta z prezydentem Sousą.

"Prezydent Andrzej Duda jest już w Portugalii, wkrótce spotkanie z prezydentem Marcelo Rebelo de Sousą. Rozmawiamy szczególnie o Ukrainie i jej statusie kandydata do członkostwa w UE" - napisał na Twitterze jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy prezydentów szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

W czwartek rano w Lizbonie polski prezydent spotka się z premierem Portugalii Antonio Costą. Następnie uda się do Włoch, gdzie spotka się z prezydentem tego kraju Sergio Mattarellą. Z kolei w piątek Andrzej Duda uda się do Rumunii na szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki, zrzeszającej kraje położone na wschodniej granicy NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

"W czasie rozmów z prezydentem i premierem Portugalii oraz z prezydentem Włoch Andrzej Duda będzie też omawiał konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym groźbę światowego kryzysu żywnościowego i migracyjnego" - zapowiedział na Twitterze Kumoch.

Szef gabinet prezydenta Paweł Szrot mówił dziennikarzom przed wylotem o promocji integracji Ukrainy z UE w krajach południowej Europy. "One mają szczególną optykę i szczególnie wytrwale trzeba je przekonywać" - powiedział Szrot.

Podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami Olesna prezydent zapowiedział, że udaje się do Portugalii i Włoch, by rozmawiać o możliwościach eksportu zboża z Ukrainy; o tym, "jaką stworzyć presję międzynarodową, żeby się to udało". "Będziemy także rozmawiali o statusie kandydata do UE dla Ukrainy" - podkreślił prezydent.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w środę wieczorem nagranie, na którym m.in. dziękuje polskiemu prezydentowi za to, że wyruszył w podróż po krajach Europy, by wspierać europejską perspektywę Ukrainy.

"Jestem wdzięczny prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, przyjacielowi wszystkich Ukraińców, za to, że wyruszył teraz w specjalną podróż po krajach Europy, by popierać europejską perspektywę naszego państwa" - powiedział Zełenski.

Jak dodał, w czerwcu Ukraina "ma otrzymać decyzję" w sprawie swej kandydatury do UE. "I wszyscy nasi przyjaciele, dyplomaci pracują teraz nad tym" - wskazał prezydent Ukrainy.