Brak dowodów na ingerencję Rosji w referendum w sprawie brexitu

Brytyjski minister transportu Grant Shapps oświadczył w środę, że nie ma dowodów na to, by Rosja ingerowała w kampanię przed referendum z 2016 roku w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jak dodał, wobec braku dowodów, śledztwo w tej sprawie jest niepotrzebne

Shapps odniósł się w ten sposób do opublikowanego we wtorek raportu komisji ds. wywiadu i bezpieczeństwa brytyjskiej Izby Gmin na temat rosyjskich wpływów w Wielkiej Brytanii. Raport stwierdził m.in. że brytyjskie służby "aktywnie unikały" prowadzenia dochodzeń na temat ingerencji Moskwy w proces referendum, mimo że wiadomo było, iż Rosja próbowała wpłynąć na wynik referendum z 2014 roku w sprawie secesji Szkocji.

Pytany przez telewizję Sky o konieczność wszczęcia dochodzenia, Shapps odpowiedział, że nie ma ono uzasadnienia. "Potrzeba do tego jakichś dowodów, że był tam problem, ale ich nie ma" - ocenił polityk. Jak dodał, nie sądzi, by służby zawiodły w tej sprawie.

W późniejszej rozmowie z BBC Shapps skomentował też inną część raportu, skupiającą się na statusie Londynu jako "pralni brudnych pieniędzy" dla rosyjskich oligarchów. Komisja twierdzi, że ukróceniem procederu nie był zainteresowany dotąd żaden z rządów, a służby przymykały na to oko.

- To bardzo ważne, by dobre imię Londynu, City i Zjednoczonego Królestwa, jeśli chodzi o prawo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, zostało podtrzymane - powiedział minister. - To nie jest miejsce do prania pieniędzy. To nie jest mile widziane - podkreślił Shapps.