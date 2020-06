Brak ochrony inwestycji, pomoc, protekcjonizm. 6 miesięcy wywróciło handel

- Tego, co dziś dzieje się w gospodarce, nie nazwałbym odmrażaniem, a początkiem okresu dużej zmienności, który potrwa co najmniej 18 miesięcy - ocenia Krzysztof Domarecki, prezes Seleny, którego zdaniem pomoc państwa jest ważna, ale przedsiębiorcy powinni liczyć na własne siły. - Jeżeli nadejdzie druga fala pandemii, nie będzie drugiej fali pomocy, bo nawet najbogatsze budżety tego nie wytrzymają.

O ile Selena odczuła problemy związane z pandemią, o tyle nie stało się to udziałem krakowskiego Mercatora Medical, który produkuje w Tajlandii rękawice medyczne, kupuje od kontrahentów i dystrybuuje w 60 krajach świata.

- Polska jest dla nas centrum biznesu i hubem przeładunkowym. Przez nasz kraj przechodzą rękawice przeznaczone na europejski rynek. Kiedy rząd zablokował eksport asortymentów wrażliwych, do których zaliczają się rękawice medyczne i ochronne, znaleźliśmy się w potrzasku - strumień towaru napływał do Polski, ale nie mógł być dystrybuowany. To się mocno odbiło na relacjach z naszymi klientami. Teraz jednak wszystko wróciło do normy, a popyt na rękawice nadal jest duży - wyjaśnia Wiesław Żyznowski.

Odmrażanie gospodarki?

Pomoc państwa dla biznesu

Groźny protekcjonizm

Cytaty pochodzą z panelu "Międzynarodowy handel, eksport, ekspansja", jaki odbył się 22 czerwca 2020 r. w ramach EEC Online.

Problemem dla Mercatora było za to zamknięcie granic.Powodzenie Mercatora nie uszło uwadze rynku. Od początku stycznia akcje spółki zdrożały z 10 do 80 zł.Czytaj także: Eksport, import, pandemia. Polska radzi sobie nieźle Trudno o twarde liczby, jeśli chodzi o odmrażanie gospodarki. Danych statystycznych za drugi kwartał jeszcze nie ma. Wiemy jednak, co sądzą o tym praktycy biznesu.- Jeśli spojrzymy na podstawowe parametry czerwca: wolumen, praca przewozowa, liczba pociągów, to oczywiście nasze przewozy rosną, ale wciąż są mniejsze niż w lutym i mniejsze niż w czerwcu ub. roku - mówi Paweł Pucek, członek zarządu kolejowego przewoźnika DB Cargo Polska.Żeby dać pełen obraz sytuacji, trzeba się cofnąć do czasu, gdy zaczęto odwoływać pierwsze pociągi z Chin. - Europa nie myślała jeszcze o pandemii, a u nas kierunek chiński się zatrzymał - mówi Paweł Pucek. - Dziś jest już całkowicie odblokowany. Wróciliśmy do stanu sprzed Covid-19, zainteresowanie jest nawet większe niż wcześniej. Pojawiły się też pytania o nowe relacje, np. o kierunek południowy w Europie. Wcześniej klienci się nim nie interesowali.W marcu w DB Cargo Polska odnotowano problemy z intermodalem (transport kontenerowy), ale największa dziura w przewozach pojawiła się w kwietniu. Zlecenia z branży automotive, które są dla firmy bardzo ważne, spadły prawie do zera. W maju przyszło załamanie na rynku węgla.- Teraz następuje stopniowa odbudowa przewozów. Branża automotive wznowiła pracę. Wciąż jednak nie mamy pełnego portfela przewozowego, a pociągi są nadal odwoływane. Widzimy spadki na rynku przewozów towarów masowych: węgiel, ruda, koks. Wątpię, żeby w tym przypadku do końca roku nastąpiła znacząca poprawa - mówi członek zarządu DB Cargo Polska.- Nie nazwałbym tego odmrażaniem, a początkiem okresu dużej zmienności w gospodarce, który potrwa co najmniej 18 miesięcy - ocenia Krzysztof Domarecki. - Oczywiście, w czerwcu sprzedaż i popyt w Europie skaczą do góry w stosunku do poprzednich miesięcy. Po tak dużym załamaniu, jakie nastąpiło w marcu, kwietniu i częściowo w maju, musi wystąpić odbicie, ale nie wiadomo, jak długie. Poza tym inwestycje w budownictwie spowolniły, ale się nie zatrzymały. Zwykle trwają 18-24 miesiące, nie można ich zastopować w ciągu jednego miesiąca czy nawet półrocza. Nikt na świecie tego nie robi. Spodziewamy się jednak, że kilka następnych kwartałów upłynie pod znakiem odbić i spadków, związanych z osłabionym popytem w Europie i na świecie.Inną perspektywę ma prezes Mercatora.- W tej chwili wszyscy gracze w segmencie rękawic medycznych i ochronnych płyną na pełnych żaglach. Wszyscy mówią o zwiększeniu popytu na rękawice i inne jednorazowe środki ochrony osobistej, ale nikt nie wie, o ile - zauważa Wiesław Żyznowski. - Producenci analizują możliwość zwiększenia mocy wytwórczych. Wybudowanie nowej fabryki trwa od 18 do 24 miesięcy, więc znaczące efekty zwiększonej podaży zobaczymy w ciągu dwóch, trzech lat od teraz. Można powiedzieć, że branża nastawiona jest na skokowy rozwój.Czytaj także: Eksport i import w czasie i po pandemii: Brazylia, Gruzja, Izrael, Francja, Hongkong i USA Firmy z grupy Selena skorzystały ze wsparcia państwa w ośmiu krajach świata. Najbardziej obfitej pomocy udzielono im w USA, a potem w Niemczech. Większość krajów postawiła na realne wspieranie utrzymania miejsc pracy.- Pomoc w Chinach i USA była zorganizowana w sposób najszybszy i najprostszy pod względem dokumentacji. W Europie udzielanie pomocy państwowej cechuje formalizm. Duże firmy sobie z tym radzą, ale małe mogą mieć problemy z wypełnianiem niezbędnych formularzy - mówi Krzysztof Domarecki.Mercator jako beneficjent sytuacji nie ma potrzeby występować o jakiekolwiek państwowe środki pomocowe. Prezes Żyznowski ma jednak pomysł, jak państwo mogłoby pomóc.Otóż, w latach 60., 70. i 80. rękawice gumowe produkowano w Europie i w Polsce w wielu miejscach, potem produkcja przeniosła się na inne kontynenty. Dziś jest okazja, żeby to zjawisko odwrócić. Tym lepsza, że Mercator, po wycofaniu się konkurenta, zostanie jedyną firmą w Europie, która się tym zajmuje.- Byłoby bardzo miło, gdyby rząd podjął z nami - z firmą opartą na polskim kapitale - rozmowy na temat wykorzystania tego unikalnego faktu, że mamy do czynienia z masywnym zwiększeniem popytu na rękawice. Nie wymagamy środków pomocowych, ale wsparcia w ekspansji - powiedział Wiesław Żyznowski.Zdaniem Krzysztofa Domareckiego, pomoc państwa jest ważna, ale przedsiębiorcy powinni liczyć na własne siły.- Jeżeli nadejdzie druga fala pandemii, nie będzie drugiej fali pomocy, bo nawet najbogatsze budżety tego nie wytrzymają. Trzeba zacząć radzić sobie z pandemią. Pod tym względem kraje Azji są w znacznie lepszej sytuacji niż europejskie - mówi prezes Seleny. - Europa walczy z pandemią poprzez izolację, jak w średniowieczu, a nie w oparciu o nowoczesne technologie, ponieważ ma mentalny problem z trackingiem obywateli i zastosowaniem Big Data.Polskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność zagraniczną mogą liczyć przede wszystkim na państwowe wsparcie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zestaw narzędzi wspierających firmy był dość bogaty jeszcze przed pandemią, dlatego po jej nadejściu dokonano tylko modyfikacji.- Od maja obserwujemy intensywne próby ożywiania działalności polskich przedsiębiorstw. Nie tylko w kraju, ale także za granicą. Z naszego punktu widzenia aktywność polskich firm na rynkach zagranicznych jest całkiem duża, jeśli chodzi o liczbę transakcji. Jeśli zaś wziąć pod uwagę wolumeny wsparcia, to pierwsze półrocze tego roku jest jeszcze lepsze niż cały 2019 rok, który był do tej pory rekordowy - mówi Robert Kasprzak, dyrektor pionu zarządzania produktami w Banku Gospodarstwa KrajowegoParadoks jest jednak pozorny. Przedsiębiorstwa w trudnym okresie potrzebowały większego wsparcia.Dyrektor Kasprzak, zaznaczając, że BGK oferuje tylko pewien zakres wsparcia zaprojektowanego w tarczach antykryzysowych, wymienia jego działania:- Zmieniliśmy warunki udzielania gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw, de minimis, wydłużając okres ich obowiązywania. Zwiększyliśmy możliwą wielkość pokrycia finansowania, które chcą uzyskać podmioty, w tym przypadku przede wszystkim finansowania płynnościowego z 60 do 80 proc., a przede wszystkim obniżyliśmy do końca roku opłatę prowizyjną do zera. Od początku marca z gwarancji tych skorzystało 15 tys. przedsiębiorstw. Skala wsparcia jest duża. Wynosi 8 mld zł. Jednocześnie wprowadziliśmy we współpracy z bankami komercyjnymi analogiczne rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw. Na razie jego wykorzystanie szacowane jest na niecałe 2 mld zł, ale spodziewamy się, że w trzecim i czwartym kwartale będą to dziesiątki mld. Wsparcie o charakterze płynnościowym bardzo się przyda, kiedy produkcja zacznie się trwale odbudowywać - mówi Robert Kasprzak. - BGK przygotował też też dużo rozwiązań w oparciu o środki unijne.Oprócz wsparcia finansowego BGK stara się rozwijać sieć przedstawicielstw. Są już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. Mają wspierać polskie firmy, m.in. w przejmowaniu zagranicznych przedsiębiorstw. Jak każdy kryzys, także ten covidowy stwarza do tego okazję.Zauważa to Tomasz Salomon, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju. - Ten rok daje szansę na wejście na rynki zagraniczne poniżej kosztów, które brano by pod uwagę rok, dwa lata temu - mówi, zaznaczając, że ambicją ministerstwa jest dywersyfikowanie kierunków polskiego eksportu. Największe kwietniowe tąpnięcia w wymianie towarowej dotyczyły krajów Unii Europejskie, czego nikt się przecież nie spodziewał.W Ministerstwie Rozwoju pracuje się obecnie nad uelastycznieniem dysponowania środkami unijnymi na promocję gospodarczą. Chodzi o to, że na skutek pandemii zmieniały się terminy imprez targowych, z których bardzo chętnie korzystają polscy przedsiębiorcy. Teraz trzeba kalendarz wydatków dostosować do nowych dat, ale także rynków, których atrakcyjność zależy dziś od stopnia oddziaływania pandemii.Nową instytucją, którą działa m.in. na rzecz internacjonalizacji polskich firm, jest wyposażony w unijne środki Śląski Fundusz Rozwoju. Powołany latem ub. roku zaledwie kilka chwil po okrzepnięciu musiał się zmierzyć z pandemią. Wszedł w skład Śląskiego Pakietu dla Gospodarki jako jego V filar. W szczycie obostrzeń sanitarnych, 20 kwietnia, uruchomił nabór projektów w ramach instrumentu inwestorskiego wejście kapitałowe, na który przeznaczono 20 mln zł.- Jesteśmy bardzo skoncentrowani na eksporterach czy też przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, ale także tych, którzy dopiero planują ich podbój. Nasza polityka inwestycyjna zakłada rozwój przedsięwzięć opartych o model Biznes to Global. Na każdym etapie projektu bardzo zabiegamy o to, aby go rozwijać nie tylko w skali regionalnej, krajowej, ale głównie międzynarodowej. Aktualnie zajmujemy się bardzo ciekawymi projektami z rynku e-mobility, w tym budową fabryki baterii litowo-jonowych. Pandemia utrudniła dostęp do podzespołów potrzebnych do ich wytwarzania. Funduszowi udało się w krócej niż tydzień wynegocjować ich cenę i dostawę - mówi Marcin Wilk, prezes ŚFR.Na razie Śląski Fundusz Rozwoju zainwestuje 8,7 mln zł w fabrykę baterii do pojazdów, w fabrykę magazynów energii, w fabrykę biomasy. Koinwestorzy dołożą do wybranych projektów 14 mln zł. Łącznie da to 22,7 mln zł.Szef Funduszu zwraca uwagę, że przy wyborze projektów ważna będzie ich acykliczność, czyli odporność na wahania koniunktury także u ujęciu geograficznym. Produkt trzeba zaprojektować tak, by przy problemach na jednym rynku mógł być łatwo pozycjonowany na innym.Firmy, które eksportują produkty lub bezpośrednio prowadzą działalność za granicą, boją się protekcjonizmu. Martwią się, że poważnie utrudni im on prowadzanie biznesu. Mecenas Alicja Szczęśniak z Baker McKenzie przypomina, że zjawisko pojawia się na świecie falami. Ostatnia wzbiera już od dłuższego czasu...- Rzeczywiście, na arenie międzynarodowej widoczne jest zjawisko protekcjonizmu, ale nie wydaje się, żeby było skutkiem pandemii Covid-19. Przesilenie w debacie o kierunkach polityki gospodarczej w Europie (i nie tylko) trwa już od lat. Jego źródeł można doszukiwać się w kryzysie gospodarczym, który wybuchł 2007 r. - mówi Alicja Szczęśniak, prawnik w kancelarii Baker McKenzie. - Protekcjonizm napływa falami wywoływanymi recesją w gospodarce. Tak było w latach 30. i po II wojnie światowej. Później zazwyczaj przychodziła odwilż i otwarcie gospodarek. Pandemia pogłębia jednak trend. Może stać się pretekstem do działań, na które wcześniej rządy by się nie odważyły.- Elementem, który działa bardzo negatywnie na inwestorów zagranicznych, jest pozbawianie ich podstawowego dotychczas standardu, jaki wynikał z międzypaństowych umów o ochronie inwestycji. Dzięki nim inwestor mógł mieć pewność, że nie będzie traktowany gorzej niż miejscowy przedsiębiorca - zauważa mecenas Szczęśniak.Dwustronne umowy o ochronie inwestycji (tzw. BIT-y) pojawiły się w latach 70., kiedy po powojennej fali protekcjonizmu doszło do liberalizacji życia gospodarczego. Miały zachęcać kapitał zagraniczny do inwestowania w państwach, które tego potrzebowały. Teraz jednak te porozumienia są wypowiadane.- BIT-y przewidywały dość wysoki standard ochrony przed wprowadzaniem legislacji skutkującej szkodą dla inwestora, niesłusznymi działaniami urzędów czy dyskryminowaniem firmy - mówi prawniczka z Baker McKenzie. - Oprócz tego dawały możliwość rozpatrywania ewentualnych sporów w relacji państwo-inwestor w arbitrażu. Jest to ważne, gdyż trybunał taki konstruowano tak, by był niezależny od stron postępowania. Uważa się, że rozwiązywanie sporów w arbitrażu jest korzystniejsze dla inwestorów. Nie muszą się obawiać stronniczości sądów powszechnych lub po prostu czasochłonnych zatorów w postępowaniach.