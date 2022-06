Branża e-commerce pobudzi chiński eksport po pandemii

Spowolnienie gospodarcze spowodowane polityką „zero COVID” dotknęło w Chinach wiele branż. W związku z tym, chiński rząd poszukuje rozwiązań, które przywróciłyby gospodarkę do stanu sprzed pandemii. Jednocześnie istnieją branże, które w tym czasie nie popadły w kryzys, takie jak e-commerce i to prawdopodobnie w nich chińskie władze widzą motor napędowy wzrostu gospodarczego.

Biuro Generalne Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej wydało niedawno dokument zawierający listę działań, jakie Rada Państwa (chiński rząd) powinna podjąć, w celu pobudzenia handlu zagranicznego. Jeden z punktów dotyczy branży e-commerce. Zdaniem chińskich władz, firmy z tej branży powinny rozwinąć swoje usługi dla klientów z sąsiednich państw, w wyniku czego rozwinąć miałby się handel transgraniczny.

Zachętą do takich działań miałoby być uproszczenie procedury zwrotu podatku. Dodatkowo każda firma, która przy pomocy platform e-commerce, zdecydowałaby się na sprzedaż swoich produktów zagranicę, zostałaby uznana za firmę z grupy hi-tech. W związku z tym, mogłaby korzystać z ulg podatkowych przeznaczonych dla tego sektora. We wspomnianym dokumencie, jako sposób na pobudzenie handlu transgranicznego wymienia się również udzielanie pożyczek podmiotom decydującym się na taki krok. Oprócz zachęt, chiński rząd stawia także wymagania. W zamian za ulgi i uproszczenia w podatkach, firmy z tej branży powinny zadbać o poprawę procedur dotyczących zwrotu towarów, ich naprawy bądź wymiany.

Dodatkowo, platformy e-commerce mają być kluczem do sukcesu targów, czy wystaw branżowych takich jak Canton Fair, czy China Import and Export Fair. W praktyce oznacza to pomoc w digitalizacji, tych wydarzeń, tj. uatrakcyjnienia oferty wirtualnych stoisk dla zdalnych uczestników, poprzez zastosowanie technologii rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej i big data. Ma to pomóc wystawcom zebrać większą liczbę zamówień.

Nadzieje chińskiego rządu nie są nieuzasadnione. Rynek e-commerce w Państwie Środka jest największy na świecie. Jego wartość w 2021 r. wyniosła 2,2 bln dolarów, a do 2025 r. ma osiągnąć 3,3 bln dolarów. Dodatkowo pandemia zwiększyła liczbę zakupów przez Internet, przez co e-commerce wydaje się obecnie być jedną z lepiej prosperujących branż. Jedyną niewiadomą pozostaje to, czy decyzje polityczne znajdą pokrycie w gospodarczej rzeczywistości.