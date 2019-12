Branża turystyczna na Sri Lance nadrabia straty po kwietniowych zamachach

Turyści wracają na Sri Lankę po miesiącach spadku liczby odwiedzających w następstwie kwietniowych zamachów terrorystycznych. W styczniu 2020 r. ma ruszyć globalna kampania promocyjna, której zadaniem jest pokazanie, że kraj jest bezpieczny.

Po skoordynowanych zamachach terrorystycznych na kościoły i luksusowe hotele, w których zginęło ponad 250 osób, w tym blisko sześćdziesięcioro cudzoziemców, liczba wczasowiczów spędzających urlopy na Sri Lance spadła aż o ponad 70 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Później odsetek ten systematycznie poprawiał się - wynika z danych lankijskiego Biura Promocji Turystyki. W listopadzie spadek odwiedzin wyniósł jedynie 9,5 proc., przy czym w całym roku ma wynieść mniej niż 20 proc.

Oznacza to, że wyspa na Oceanie Indyjskim odzyskuje zagranicznych gości szybciej niż w podobnych przypadkach, gdy celami zamachów byli przyjezdni, np. w Paryżu i w Tunezji w 2015 roku czy na indonezyjskiej wyspie Bali trzynaście lat wcześniej. Tam na powrót do poprzedniego stanu trzeba było czekać ponad rok.

Mimo to latem lankijskiej stowarzyszenie hotelarzy szacowało, że w całym 2019 roku straci 1,5 mld USD.

Od zakończenia przed dziesięcioma laty zbrojnego powstania tamilskich separatystów, które przez wiele dekad utrudniało wypromowanie Sri Lanki jako celu wakacyjnych podróży, zyski lankijskiej branży turystycznej wzrosły kilkukrotnie. W 2010 roku wyniosły 576 mln USD, a w ub.r. 4,4 mld USD.

Obecnie przemysł turystyczny wytwarza ok. 5 proc. PKB. Według banku centralnego w branży zatrudnionych jest 400 tys. Lankijczyków, ale pośrednio utrzymuje się z niej ok. 2 mln osób.

W 2018 r. Sri Lanka odnotowała 2,3 mln zagranicznych turystów. W roku bieżącym, do końca listopada, było ich tylko 1,67 mln. Jak mówi PAP dyrektor marketingu w lankijskim Biurze Promocji Turystyki Dushan Wickramasuriya, przed końcem roku spodziewanych jest jeszcze 200 tys. wczasowiczów.

W listopadzie Sri Lankę odwiedziło 3,5 tys. turystów z Polski - o 31,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Mógł to być rezultat otwarcia w tym czasie sezonowego połączenia Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Kolombo. "W całym roku spodziewamy się ok. 18 tys. przyjezdnych z Polski. Zakładamy, że w 2020 r. ta liczba wzrośnie do 25 tys." - mówi Wickramasuriya.

W styczniu ma ruszyć globalna kampania marketingowa i reklamowa promująca Sri Lankę na dwunastu kluczowych rynkach. Są wśród nich m.in. Indie, Wielka Brytania, Chiny, Niemcy, Francja, Australia, Rosja i USA. Kampania ma objąć media głównego nurtu, publikacje branżowe i platformy cyfrowe. "Zainwestujemy również w dziennikarzy, blogerów i influencerów, którzy będą mogli przedstawić potencjalnym podróżnikom własne doświadczenia ze Sri Lanki" - zapowiada rozmówca PAP.

Już dwa tygodnie po zamachach Lankijczycy sfinansowali przyjazd blogerów podróżniczych z pięciu krajów. Później zaprosili ponad 100 przedstawicieli firm z branży turystycznej z Australii, Europy i Azji, wykupili kampanię telewizyjną w amerykańskiej telewizji CNN, reklamy w międzynarodowych mediach drukowanych, a lankijskie misje zagraniczne organizowały specjalne wydarzenia.

Wszystko po to, by odzyskać zaufanie i wyeliminować negatywne postrzeganie kraju - wyjaśnia PAP Kishu Gomes, menedżer, który do listopada kierował Urzędem ds. Rozwoju Turystyki. "Gdy po zamachach jeździliśmy do zagranicznych ambasad, zabieraliśmy na spotkania oficerów wywiadu. Tłumaczyliśmy, że fakt, że ciągle były dokonywane aresztowania podejrzanych, jest pozytywny" - opowiada Gomes.

"Turystyka to bardzo wrażliwy biznes i pierwsza branża, której +dostaje się+ w razie niepokojów. W dodatku uspokojenie sytuacji nie jest zależne od nas, tylko od rządu" - mówi dyrektor ds. sprzedaży sieci hoteli OZO Pandula Weerakoon. Podkreśla, że po incydentach z 21 kwietnia wojsko i policja zareagowały bardzo sprawnie. "W ciągu kilku godzin dokonano wielu aresztowań, a po kilku dniach miałem już pewność, że jest bezpiecznie. Teraz musimy myśleć pozytywnie i intensywnie promować się na kluczowych dla nas rynkach" - dodaje. Hotele OZO w Kolombo, kurortach na południu i w centrum kraju w pierwszych miesiącach po zamachach straciły rezerwacje na tysiące nocy. Pod koniec roku zaczęły jednak nadrabiać straty.

Choć na Sri Lance powstaje coraz więcej luksusowych hoteli, to jej oferta przyciąga przede wszystkim turystów ze skromniejszym budżetem. Tymczasem brakuje odpowiednio tanich lotów. W kraju zaczyna też brakować siły roboczej, ale także infrastruktury, choćby dobrych dróg i kolei. Kishu Gomes ocenia, że potrzebne jest zwiększenie przepustowości lotnisk, zagęszczenie siatki połączeń i budowa nowych dróg, by skrócić czas przejazdu między atrakcjami turystycznymi.

W Niedzielę Wielkanocną, 21 kwietnia br., lokalna organizacja islamistyczna o nazwie National Thowheeth Jama'ath (NTJ), z pomocą dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS), przeprowadziła atak samobójczy na kościoły, w tym dwa katolickie i i jeden protestancki, i cztery luksusowe hotele na Sri Lance. Kraj ten jest w większości buddyjska (ponad 70 proc.), ok. 13 proc. jej mieszkańców wyznaje hinduizm, ok. 10 proc. islam, a blisko 7 proc. jest katolikami.

Tomasz Augustyniak