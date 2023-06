Prezydent: Wysadzenie zapory pokazuje jak okrutnie Rosjanie prowadzą wojnę

Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce pokazuje, jak bezwzględnie i okrutnie Rosjanie prowadzą wojnę, chcąc po prostu zniszczyć Ukrainę i jej przyszłość - powiedział we wtorek w Bratysławie, podczas szczytu Państw Bukareszteńskiej Dziewiątki, prezydent Andrzej Duda.

W tej chwili katastrofa przyrodnicza, ekologiczna dzieje się na Ukrainie dotykając setki tysięcy ludzi. To kolejna tragedia, do jakiej Rosjanie doprowadzili na Ukrainie, której straty i obciążenie jest trudne do oszacowania - powiedział prezydent.

To pokazuje jak bezwzględnie i okrutnie Rosjanie prowadzą tę wojnę, chcąc po prostu zniszczyć sąsiada Polski - Ukrainę, chcą zniszczyć ukraińskie społeczeństwo, chcąc zniszczyć także przyszłość tego kraju - zaznaczył.

Tym ważniejsza jest wspólna postawa państw NATO, postawa sąsiadów Ukrainy, aby wspierać ją i na to zniszczenie nie pozwolić, a także aby ci, którzy są sprawcami tego zniszczenia ponieśli konsekwencje zarówno finansowe jak i karne - dodał.

Prezydent: Wysadzenie tamy to kolejna tragedia, do jakiej Rosjanie doprowadzili na Ukrainie

Prezydent powiedział, że spotkanie w Bratysławie stanowi przygotowanie do lipcowego szczytu NATO w stolicy Litwy.

"To dzisiejsze spotkanie to było nasze ostateczne, można powiedzieć, przygotowanie do zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Przygotowanie bardzo dobre, wyjątkowe, właściwie najlepsze jakie mogło być, bowiem było z nami dzisiaj dwóch gospodarzy tego szczytu, z jednej strony gospodarz NATO, czyli sekretarz generalny Jens Stoltenberg (...), ale z drugiej strony gospodarz miejsca, czyli prezydent Litwy Gitanas Nauseda" - podkreślił polski prezydent.

Mówił, że podczas spotkania B9 przedyskutowane wszystkie najważniejsze kwestie: sytuacja w Europie Centralnej, wojna w Ukrainie, a także wsparcie i przyszłość Ukrainy, jeśli chodzi o jej aspiracje przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Mówiąc o bieżącej sytuacji na Ukrainie, polski prezydent nawiązał do wysadzenia przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce. "W tej chwili katastrofa przyrodnicza, ekologiczna dzieje się na Ukrainie dotykając setki tysięcy ludzi. To kolejna tragedia, do jakiej Rosjanie doprowadzili na Ukrainie, której straty i obciążenie dla Ukrainy na przyszłość jest dzisiaj w ogóle trudne do oszacowania" - mówił prezydent.

Prezydent: Ważne, aby Rosja poniosła konsekwencje za zniszczenia

"To pokazuje jak bezwzględnie i okrutnie Rosjanie prowadzą tę wojnę, chcąc po prostu zniszczyć sąsiada Polski - Ukrainę, chcą zniszczyć ukraińskie społeczeństwo, chcąc zniszczyć także przyszłość tego kraju. Tym ważniejsza jest nasza wspólna postawa państw NATO, postawa także sąsiadów Ukrainy, aby wspierać ją i aby na to zniszczenie nie pozwolić, a także aby ci, którzy są sprawcami tego zniszczenia ponieśli konsekwencje zarówno finansowe w postaci odszkodowań, które Rosja będzie musiał wypłacić Ukrainie, jak również w postaci odpowiedzialności karnej bezpośrednich sprawców zbrodni na Ukrainie, mamy nadzieję przed specjalnie ustanowionym trybunałem" - powiedział Andrzej Duda.

Władze Ukrainy poinformowały we wtorek, że Rosjanie wysadzili w nocy z poniedziałku na wtorek zaporę w Nowej Kachowce, która tworzy rozciągający się na 240 km Zbiornik Kachowski. Według władz ukraińskich zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została całkowicie zniszczona i może to być "największa katastrofa technologiczna od dziesięcioleci". Wszystkie służby ukraińskie postawione są w stan gotowości, trwa ewakuacja ludności z terenów zagrożonych zatopieniem. Jak na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.