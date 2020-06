Brazylia: 1382 nowe zgony z powodu zakażenia koronawirusem

W Brazylii stwierdzono do tej pory 37 312 śmiertelnych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w niedzielę brazylijskie ministerstwo zdrowia. To oznacza, że w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły 1382 osoby.

Resort w niedzielę podał tylko łączną liczbę zmarłych osób, nie sprecyzował zaś, ile przypadków śmiertelnych zanotowano w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzień wcześniej ministerstwo informowało o 35 930 zgonach.

To samo dotyczy łącznej liczby zakażeń w tym kraju. Według danych rządowych do tej pory koronawirusem zakaziło się 685 427 osób, a dzień wcześniej bilans mówił o 672 846 zakażeniach. To oznacza, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono 12 581 nowych przypadków infekcji.

Pod względem ilości zakażeń Brazylia zajmuje drugie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi, natomiast pod względem śmiertelności jest na trzecim miejscu, za USA i Wielką Brytanią.

Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji jest wyższa, a co więcej, Brazylia stoi w obliczu "trzeciej fazy epidemii": do wielkich miast zaczynają masowo napływać w poszukiwaniu pomocy lekarskiej chorzy z prowincji.

Prezydent Jair Bolsonaro zagroził w piątek w rozmowie ze stacją CNN Brasil, że jego kraj może pójść w ślady Stanów Zjednoczonych i wystąpić ze Światowej Organizacji Zdrowia, "jeśli nie przestanie ona być organizacją jednostronnie zaangażowaną politycznie".