Brazylia: 461 zgonów na koronawirusa i ponad 24 tys. zakażonych

Ministerstwo zdrowia odnotowało w dobowym raporcie opublikowanym w sobotę 461 zgonów na Covid-19 i 24 062 nowych przypadków zakażeń.

W porównaniu z danymi opublikowanymi dobę wcześniej, jest to wyraźny spadek liczby zgonów, z 754 do 461, a także duży spadek liczby nowych zakażeń, z 30 914 dobę wcześniej do 24 062.

Ogólna liczba zgonów na Covid-19 wzrosła do 153 675, liczba osób zakażonych, od początku pandemii , do 5 224 362.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.