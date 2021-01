Brazylia: 60 tys. zakażeń w ciągu doby; w niedzielę zaczną się szczepienia

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało w środę, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 60 899 nowych zakażeń koronawirusem i 1274 zgony wywołane Covid-19. Najpóźniej w niedzielę w całym kraju rozpocznie się kampania szczepień.

"Szczepienia rozpoczną się, gdy tylko agencja nadzoru nad zdrowiem publicznym Anvisa zezwoli na stosowanie preparatów z Chin oraz Indii w warunkach epidemii, najpóźniej w niedzielę" - oświadczył w środę wiceminister zdrowia Elcio Franco.

Kampania szczepień zajmie najdłużej 16 miesięcy - ocenił podczas konferencji prasowej w stolicy kraju. Poinformował też, że "brazylijski rząd wysyła do Indii samolot", który powinien przywieźć do kraju 2 mln dawek szczepionki opracowanej przez firmę AstraZeneca i Uniwersytet w Oksfordzie, a którą wyprodukowano w tym kraju. "W Brazylii jest już 6 mln dawek chińskiej szczepionki CoronaVac, która czeka na dopuszczenie do użytku przez Anvisę" - dodał.

Od początku epidemii w Brazylii zarejestrowano 8 mln 256 536 zakażeń koronawirusem i 205 964 zgonów z powodu Covid- 19.

Pod względem liczby zgonów kraj ten zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

We wtorek prowadzący testy sprawdzające skuteczność szczepionek Instytut Butantan poinformował, że szczepionka chińskiego koncernu Sinovac wykazuje skuteczność 50,4 proc. w zapobieganiu Covid-19 w badaniu klinicznym trzeciej fazy w Brazylii. Wcześniej informowano o skuteczności 78 proc.

Przy obliczeniu tej wartości nie wzięto jednak pod uwagę przypadków z "bardzo lekkimi" objawami, które nie wymagają hospitalizacji. Po ich uwzględnieniu skuteczność spada do 50,4 proc. - wynika z danych udostępnionych przez Butantan.

Skuteczność na poziomie 50 proc. spełnia minimalne wymagania Światowej Organizacji Zdrowia i brazylijskiej rządowej agencji regulacji rynku farmaceutycznego Anvisa, ale jest o wiele niższa niż konkurencyjnych szczepionek firm Moderna czy Pfizer/BioNTech, które wykazały skuteczność ponad 90 proc.