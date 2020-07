Brazylia: Biskupi oskarżyli prezydenta o lekceważenie pandemii Covid-19

Brazylijscy biskupi katoliccy w ogłoszonym w czwartek „Liście pasterskim do ludu Bożego” oskarżyli prezydenta kraju Jaira Bolsonaro i jego rząd o „całkowitą niezdolność i nieumiejętność stawienia czoła kryzysowi, jaki stanowi pandemia Covid-19”.

"Brazylia przeżywa jeden z najcięższych okresów w swej historii - bezprecedensowy kryzys zdrowotny i przygnębiające załamanie gospodarki, którym towarzyszy napięcie. Wszystko to podkopuje fundamenty naszej republiki" - napisali w swym liście biskupi najliczniejszego Kościoła katolickiego na świecie.

Pod listem podpisało się 152 spośród 489 członków Episkopatu.

"Mamy nieprzerwanie do czynienia z antynaukowymi deklaracjami, których intencją ze strony prezydenta, jego gabinetu i polityków jest przedstawianie klęski koronawirusa i śmierci tysięcy ludzi jako coś zupełnie normalnego. Twierdzą, że jest to przypadek, lub kara Boża, a czynią to aby za wszelką cenę utrzymać się u władzy. Takie stawianie sprawy nie jest zgodne z zasadami etycznymi i moralnymi' - podkreślili brazylijscy biskupi katoliccy.

Ich list pasterski został opublikowany w trzy dni po tym jak centrala brazylijskich związków zawodowych UNISAUDE, licząca ponad milion członków, skierowała do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze pozew, w którym oskarżyła prezydenta Jaira Messiasa Bolsonaro o popełnienie "zbrodni przeciwko ludzkości" wobec "systematycznego lekceważenia klęski jaką stanowi epidemia koronawirusa w Brazylii".

Liczba śmiertelnych ofiar pandemii w Brazylii zbliża się do pół miliona.

Czwartkowe brazylijskie media elektroniczne, poinformowały, że Konferencja Episkopatu Brazylii nie zajęła jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie listu 150 hierarchów. Media piszą o "apatycznym" stosunku rządu federalnego do narastającej tragedii, jaką stanowi dla Brazylijczyków pandemia.

Wielkonakładowy brazylijski dziennik "Folha de San Paulo" opisuje, jako jeden z przykładów, zawetowanie przez prezydenta Bolsonaro ustawy, która w związku z pandemią zobowiązywała rząd federalny do zapewnienia dostaw wody pitnej, łóżek szpitalnych i elementarnego wyposażenia szpitalnego do miejscowości zamieszkałych przez rdzenną ludność tj. Indian na terenie Amazonii.

Prezydent uzasadnił odmowę "brakiem odpowiednich funduszy".