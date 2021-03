Brazylia: Bolsonaro mianuje czwartego z kolei ministra zdrowia

Jair Bolsonaro wciąż zmienia ministrów zdrowia podczas pandemii ; prezydent powiedział w poniedziałek, że zdymisjonował Eduardo Pazuello, który właśnie ogłosił zakup 138 milionów dawek szczepionki, aby przyspieszyć kampanię szczepień, która wciąż jest zbyt wolna- pisze AFP.

Generał Eduardo Pazuello, pozbawiony jakiegokolwiek doświadczenia medycznego, został tymczasowo powołany na to stanowisko po rezygnacji w połowie maja 2020 r. onkologa Nelsona Teicha. Ten ostatni zrezygnował niecały miesiąc po nominacji, ponieważ sprzeciwiał się, podobnie jak jego poprzednik Luiz Henrique Mandetta, lekom zalecanym przez prezydenta Bolsonaro do leczenia wirusa, z których żaden nie miał potwierdzonej naukowo przydatności do leczenia koronawirusa.

Generał Pazuello wiedział, że odchodzi i wcześniej powiedział na konferencji prasowej, że prezydent stara się go zastąpić w celu "reorganizacji" ministerstwa.

"Postanowiłem dziś wieczorem mianować ministrem zdrowia Marcelo Queirogi" - powiedział Bolsonaro podczas krótkiego spotkania ze swoimi zwolennikami w pałacu prezydenckim. Przekazanie obowiązków "powinno zająć od dwóch do trzech tygodni" - dodał.

Mianowanie Marcelo Queirogi, prezesa Brazylijskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SBC), następuje w czasie nasilania się epidemii w Brazylii. W większości stanów szpitale są na skraju wydolności, a w ciągu ostatniego tygodnia wielokrotnie odnotowywano ponad 2 000 zgonów dziennie.

Szczepienia w Brazylii, drugim najbardziej pogrążonym w żałobie z powodu pandemii kraju na świecie, z prawie 280 000 ofiar śmiertelnych, rozpoczęły się dopiero w połowie stycznia, szczepionkami AstraZeneca i CoronaVac z chińskiego laboratorium Sinovac. Prowadzone są w wolnym tempie z powodu ich małych dostaw.

Około 9,8 miliona osób, w kraju zamieszkałym przez ok. 210 mln. ludzi, otrzymało pierwszą dawkę, czyli około 4,6% populacji, a 3,6 miliona tylko drugą.

"Pazuello wykonało dobrą robotę, zarządzanie było dobre" - pochwalił Bolsonaro, ale "od teraz przechodzimy do bardziej agresywnej fazy walki z wirusem".

Generał Pazuello, zanim został odwołany, ogłosił w poniedziałek, że rząd zakupił 100 milionów dawek szczepionki Pfizer-BioNTech, która powinna być dostarczona do września, zaś na drugą połowę roku kupił 38 milionów dawek szczepionki firmy farmaceutycznej Johnson & Johnson.

Ponad jedna trzecia z około 563 milionów dawek szczepionki, na których dostawy ministerstwo zdrowia liczy do końca roku, będzie pochodzić od AstraZeneca, zawieszonej przez kilka krajów europejskich w ostatnich dniach z powodu obaw, które nigdy nie zostały potwierdzone, związanych z zakrzepami krwi.

Nie przeszkodziło to rządowej agencji Anvisa wydać w piątek ostatecznego zezwolenie na zakup 210 milionów dawek AstraZeneca, które w dużej mierze będą produkowane lokalnie przez Fiocruz Institute w Rio de Janeiro.

Urzędujący prezydent Brazylii Jair Bolsonaro uważa, że lockdown w kraju jest zbędny oraz szkodzi gospodarce, a jego poglądy - jak pisze Reuters - podziela wielu Brazylijczyków.