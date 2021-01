Brazylia: Bolsonaro poparł Trumpa, mówił o "falszerstwach wyborczych"

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro poparł w środę Donalda Trumpa kwestionującego wynik ostatnich wyborów prezydenckich w USA i mówił o "licznych falszerstwach" podczas tych wyborów. Bolsonaro jest znanym sojusznikiem Trumpa.

W odpowiedzi na prośby dziennikarzy o ocenę środowych zajść w Waszyngtonie, Bolsonaro oświadczył: "Widziałem dzisiaj wszystko. Chyba wiecie, że jestem powiązany z Trumpem ? A więc znacie moją odpowiedź".

W nagraniu wideo umieszczonym później w mediach społecznościowych dodał, że "było wiele doniesień o fałszerstwach (wyborczych w USA), bardzo wiele".

W środę zwolennicy Trumpa wtargnęli do gmachu Kapitolu zmuszając kongresmenów do ewakuacji i do przerwania posiedzenia, na którym miało zostać formalnie zatwierdzone zwycięstwo w wyborach prezydenckich Demokraty Joe Bidena.

Bolsonaro wykorzystał okazję aby stwierdzić, bez podania dowodów, że również on odniósł zwycięstwo w wyborach w 2018 r. mimo licznych fałszerstw oraz, że gdyby nie one nie byłaby potrzebna ich druga runda.

Zdaniem Reutera, zwycięstwo w wyborach Demokraty Joe Bidena to cios dla Bolsonaro, który dążył do zacieśnienia związków z USA. Administracja Bidena może izolować Brazylię na arenie międzynarodowej i nasilić presję na Bolsonaro w takich kwestiach jak prawa człowieka i ochrona środowiska.