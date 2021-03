Brazylia: Ekonomiści domagają się od prezydenta kompetentnych działań w walce z Covid-19

Ponad 200 wybitnych ekonomistów podpisało ogłoszony w poniedziałkowych w mediach brazylijskich apel do prezydenta kraju Jaira Bolsonaro o podjęcie kompetentnych działań w walce z Covid-19; zarzucają mu „konsekwentne negowanie prawdziwego zagrożenia”, jakim jest pandemia.

Sygnatariusze listu, wśród których są byli ministrowie finansów i dyrektorzy banków centralnych, otwarcie krytykują Bolsonaro za jego postawę i strategię wobec pandemii koronawirusa.

Domagają się od Bolsonaro zastosowania "skutecznych metod" zwalczania epidemii i przyspieszenia akcji szczepień.

Sygnatariusze listu piszą: "Przeciwstawianie ochrony i ratowania życia człowieka zadaniu rządu, jakim jest zapewnienie bytu najsłabszym ekonomicznie warstwom ludności, to fałszywa sprzeczność".

Według najnowszego oficjalnego komunikatu liczba przypadków koronawirusa w Brazylii sięga prawie 12 mln, a ofiar śmiertelnych Covid-19 - blisko 295 tys. Autorzy listu do prezydenta podkreślają, że sytuacja w kraju "stała się rozpaczliwa".

"Nie jest rzeczą rozsądną oczekiwać, że gospodarka odrodzi się w warunkach niekontrolowanej pandemii" - napisali ekonomiści w liście otwartym, odpowiadając na argument powtarzany przy wielu okazjach przez Bolsonaro, iż wszelkie ograniczenia w ruchu i kontaktach między ludźmi, wprowadzane przez korzystających ze znacznej autonomii, wybieralnych gubernatorów stanowych w Brazylii, "są gorsze niż sam wirus".

Zarzuty stawiane prezydentowi w liście, cytowanym w poniedziałek przez media całej Ameryki Łacińskiej, to również "głoszona przez najwyższe kierownictwo kraju pogarda dla nauki, obrona stosowania nieskutecznych remediów przeciwko koronawirusowi, zachęcanie zwolenników do organizowania publicznych zgromadzeń". Krytycy prezydenta zarzucają mu również kokietowanie ruchów antyszczepionkowych.

W niedzielę, gdy opublikowano cytowany list otwarty, prezydent Brazylii wystosował do gubernatorów stanowych, wprowadzających restrykcje, bezpośrednie ostrzeżenie: "Panowie, przeciągacie linę! Robię dla mego narodu wszystko, co w mojej mocy, wszystko na co pozwala Konstytucja!"

Bolsonaro przemawiał do kilkuset swoich sympatyków, którzy zgromadzili się - wielu bez maseczek na twarzy - przed wejściem do oficjalnej rezydencji prezydenta w stolicy, Pałacu Planalto, aby złożyć mu życzenia z okazji 66. urodzin.

"Niektórzy tyrani ograniczają wolność wielu z was. Możecie być pewni, że nasza armia jest po waszej stronie. Możecie liczyć na siły zbrojne jako obrońców demokracji i wolności!" - zapewnił zwolenników Bolsonaro.

"Zwyciężymy w tej bitwie, jesteśmy po dobrej stronie!"- dodał na zakończenie przemówienia.

W ubiegłym tygodniu - jak przypominają agencje - prezydent Brazylii zwrócił się do Sądu Najwyższego o ograniczenie uprawnień gubernatorów stanowych i burmistrzów miast we wprowadzaniu lockdownów i innych środków ostrożności z powodu nowego ataku pandemii Covid-19.