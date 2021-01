Brazylia: Firma Uniao Quimica wystąpiła o zgodę na szczepionkę z Rosji

Brazylijska firma farmaceutyczna Uniao Quimica skierowała do agencji nadzoru nad zdrowiem - Anvisa wniosek o zezwolenie na stosowanie rosyjskiej szczepionki Sputnik V. We wniosku wskazano, że chodzi o sprowadzenie 10 tys. dawek tego preparatu w I kwartale b.r.

Komunikat koncernu Uniao Quimica został wydany w Moskwie, gdzie przebywa delegacja tej firmy. Oświadczenie podpisali też przedstawiciele Rosyjskiego Funduszu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych(RFPI), który jest producentem szczepionki.

Sputnik V został już zatwierdzony do użytku w Algierii, Argentynie, Autonomii Palestyńskiej, na Białorusi, w Boliwii, w Kazachstanie i w Serbii. Ogółem zainteresowanych preparatem jest - według danych producenta - około 50 krajów. Są to głównie państwa poradzieckie, kraje Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Przedstawiciel brazylijskiej agencji nadzoru nad zdrowiem Anvisa powiedział w piątek dziennikarzom, że Sputnik V musi przejść trzecią fazę badań klinicznych w Brazylii, zanim zostanie wydane pozwolenie.

W tym tygodniu do Anvisy wpłynął też wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatów z Chin oraz Indii w warunkach epidemii. Decyzja ma być podjęta do niedzieli.

Wiceminister zdrowia Elcio Franco poinformował w środę, że "brazylijski rząd wysłał do Indii samolot", który ma przywieźć do kraju 2 mln dawek szczepionki opracowanej przez firmę AstraZeneca i Uniwersytet w Oksfordzie, a którą wyprodukowano w Indiach. "W Brazylii jest już 6 mln dawek chińskiej szczepionki CoronaVac, która czeka na dopuszczenie do użytku przez Anvisę" - dodał.

Od początku epidemii w Brazylii zarejestrowano 8 mln 390 341 zakażeń koronawirusem i 208 133 zgony z powodu Covid- 19.

Pod względem liczby przypadków śmiertelnych kraj ten zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem państwem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

Od kilku tygodni stale rośnie dobowy udział nowych zakażeń. W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 66 047 przypadków zakażenia i 1038 zgonów z powodu Covid-19 - podało w piątek ministerstwo zdrowia.

Kampania szczepień ma ruszyć w Brazylii najpóźniej w niedzielę. Ma potrwać ok. 16 miesięcy - zapewnia resort zdrowia.