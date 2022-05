Brazylia: Już ponad 100 ofiar śmiertelnych ulewnych opadów deszczu w stanie Pernambuco

Do 106 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych intensywnych opadów deszczu, które w ciągu tygodnia doprowadziły do licznych powodzi i osunięć ziemi w stanie Pernambuco, na północnym wschodzie Brazylii - poinformowały we wtorek lokalne władze.

Obrona cywilna Pernambuco szacuje, że w ciągu ostatniego tygodnia intensywne opady deszczu zmusiły do ewakuacji ponad 6000 mieszkańców regionu, głównie mieszkańców aglomeracji Recife, stolicy tego stanu.

Władze Pernambuco odnotowują, że jedną z głównych przyczyn tragedii są liczne osunięcia ziemi, w efekcie nasiąknięcia wodą skarp.

Portal O Globo przypomina, że obecne powodzie to największa tego typu tragedia od 1975 r., kiedy w rejonie aglomeracji Recife zginęło z powodu intensywnych opadów deszczu 107 osób.