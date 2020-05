Brazylia: Już ponad 300 tys. zakażeń koronawirusem

Od środy wieczór do piątku liczba wykrytych w kraju przypadków koronawirusa podawana przez władze Brazylii wzrosła z ponad 250 000 do ponad 300 tysięcy. 10 sąsiednich państw przystąpiło do dalszego uszczelniania zamkniętych już formalnie granic z tym krajem.

Według najnowszych danych Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO) to właśnie w dwóch największych państwach regionu - Brazylii i Meksyku - najbardziej zawiodły instytucje i struktury ochrony zdrowia. W liczącej ponad 200 mln mieszkańców Brazylii przeprowadza się 1597 testów na obecność koronawirusa na 1 milion ludności, a w Meksyku - 776. Tymczasem w Peru i Chile - znacznie ponad 11 000 testów, w Kolumbii 7 900, a w Ekwadorze 4 544.

W graniczącej z Brazylią Kolumbii rząd premiera Ivana Duque wyraził w piątek zaniepokojenie z powodu "alarmującej sytuacji" z powodu szybko postępującej epidemii po drugiej stronie granicy, w najuboższej części północnowschodniej Brazylii, a zwłaszcza w Amazonii. Jakkolwiek Bogota już 16 marca zamknęła formalnie granicę z Brazylią, władze kolumbijskie oceniły ją w piątek jako "w wielu miejscach zbyt przepuszczalną".

W ostatnich dniach pandemia Covid-19 z nieoczekiwanym impetem rozwija się w jednym z najzamożniejszych i najlepiej zorganizowanych państw Ameryki Południowej, jakim jest Chile. Po wykryciu pierwszych przypadków koronawirusa prezydent Sebastian Pinera już 18 marca ogłosił w całym kraju 90-dniowy stan wyjątkowy. Powierzył wojsku nadzór nad rygorystycznym przestrzeganiem przez ludność surowych ograniczeń wynikających z kwarantanny. Tysiące ludzi zapłaciły wysokie mandaty, żandarmeria wojskowa codziennie aresztuje setki osób.

Jednocześnie rząd starał się elastycznie stopniować i różnicować ograniczenia w ruchu i kontaktach między ludźmi w różnych regionach kraju, w zależności od lokalnego nasilenia pandemii, aby ograniczyć straty gospodarcze.

Ta strategia zdawała się przynosić dobre rezultaty, ale w ciągu ostatniego tygodnia liczba wykrytych przypadków koronawirusa zaczęła gwałtownie wzrastać. Według danych ogłoszonych w piątek zakaziło się już około 26 000 osób, a zmarło trzysta.

Chile znalazło się tym samym na piątym miejscu wśród krajów Ameryki Łacińskiej pod względem nasilenia pandemii.

Wraz z załamaniem się strategii zastosowanej przez rząd Pinery wzmaga się ponownie krytyka jego polityki. Powracają oskarżenia, że szef państwa wykorzystał pandemię, aby odłożyć do jesieni obiecane społeczeństwu po fali strajków referendum w sprawie zmiany konstytucji, która jest pozostałością po dyktaturze generała Augusto Pinocheta.

Burmistrz Santiago de Chile Felipe Alessandri oświadczył w piątek w wywiadzie dla argentyńskiej rozgłośni La Voz de Buenos Aires: "Po wybuchu społecznym i kryzysie politycznym, jaki Chile przeżywało przez wiele miesięcy (do początku tego roku, m.in. wskutek drożyzny - PAP), wirus rzucił nas na kolana".

Władze Santiago de Chile ogłosiły, że były zmuszone przywrócić surowe ograniczenia w kontaktach między ludźmi wskutek ataku wirusa na kilkanaście dzielnic, który prawdopodobnie "rozlał się" na miasto z trzech ubogich dzielnic peryferyjnych.