Brazylia: Kolejnych 612 zgonów z powodu koronawirusa

612 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Brazylii w ciągu ostatniej doby - poinformowało w niedzielę brazylijskie ministerstwo zdrowia. To trzeci dzień z rzędu, gdy liczba nowych przypadków śmiertelnych nie przekroczyła 1000.

W sumie na Covid-19 w Brazylii zmarły do tej pory 43 332 osoby. Resort zdrowia poinformował też o 17 110 nowych przypadkach zakażenia, tym samym liczba osób zainfekowanych wzrosła do 867 624.

Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych. Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa.

Mimo to prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wciąż kwestionuje powagę zagrożenia stwarzanego przez pandemię koronawirusa, co doprowadza do konfliktów z jego przeciwnikami. Szef państwa nadal atakuje gubernatorów stanów, których oskarża o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 i "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".