Brazylia: Konflikt o badania nad chińską szczepionką przeciwko Covid-19

Instytucja odpowiedzialna za badania kliniczne chińskiej szczepionki przeciwko Covid-19 w Brazylii wyraziła we wtorek oburzenie po zawieszeniu testów przez federalnego regulatora. Prezydent Jair Bolsonaro uznał decyzję o wstrzymaniu badań za osobiste zwycięstwo - pisze AFP.

"Kolejne zwycięstwo Jaira Bolsonaro" - napisał we wtorek na Facebooku prezydent Brazylii w odpowiedzi na zawieszenie badań klinicznych nad projektem szczepionki przeciwko Covid-19 CoronaVac. Szczepionka została opracowana przez chiński koncern Sinovac, a jej badania kliniczne w Brazylii prowadzi Instytut Butantan z Sao Paulo.

Chińska szczepionka jest w samym centrum konfliktu politycznego między Bolsonaro a gubernatorem stanu Sao Paulo, Joao Dorią, który może być jednym z głównych przeciwników urzędującego prezydenta Brazylii w wyborach w 2022 r. - komentuje agencja AFP. Dodaje, że Instytut Butantan jest zarządzany przez władze stanowe Sao Paulo i wspierany przez Dorię

Federalny urząd Anvisa zajmujący się m.in. regulowaniem rynku farmaceutycznego, ogłosiła w poniedziałek, że zawiesza badania kliniczne nad CoronaVac po wykryciu "poważnego incydentu" podczas testów.

Pretekstem do przerwania badań była śmierć jednego z ochotników biorących udział w testach, która jednak "nie była w żaden sposób połączona ze szczepionką" - oświadczył na konferencji prasowej dyrektor Instytutu Butantan, Dimas Covas.

Agencje AFP i Reuters, powołujące się na lokalne media i źródła we władzach stanowych, poinformowały, że wolontariusz popełnił samobójstwo.

Zawieszenie badań klinicznych to "nieprzyjemna wiadomość, którą przyjęliśmy ze zdziwieniem i oburzeniem" - przekazał Covas. Uzupełnił, że testy jak dotąd nie wykazały żadnych działań niepożądanych i ma nadzieję na szybkie wznowienie prób klinicznych.

"Biorąc pod uwagę to wydarzenie nie mieliśmy innego wyjścia niż zawiesić badania" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej dyrektor Anvisy Antonio Barra Torres. Według agencji, wstępne informacje które otrzymano od Instytutu nie wskazywały na to, że śmierć ochotnika nastąpiła wskutek samobójstwa. Anvisa odrzuciła też zarzuty o polityczne motywy decyzji podkreślając, że ma ona czysto techniczny charakter. Nie podano też kiedy testy będą mogły być wznowione.

Badania nad CoronaVac, w których bierze udział ok. 10 tys. ochotników są już w ostatniej, trzeciej fazie, po której będzie można wystąpić o zgodę organów regulacyjnych na jej wprowadzenie do użycia.

"Śmierć, anomalie. To jest właśnie to, szczepionka do otrzymania której Doria chciałby zmusić wszystkich mieszkańców Sao Paulo" - napisał Bolsonaro na Facebooku. W zeszłym miesiącu prezydent Brazylii anulował decyzję o zakupie 46 mln dawek CoronaVac podjętą przez swojego własnego ministra zdrowia - przypomina AFP. Władze Sao Paulo zapowiedziały, że szczepionka będzie produkowana i dostępna, nawet jeżeli nie zostanie objęta planem szczepień rządu federalnego

Od dawna sceptyczny wobec chińskiej polityki Bolsonaro już wcześniej kwestionował skuteczność szczepionki - ocenia Reuters. Wtorkowa reakcja brazylijskiego prezydenta wywołała jednak wiele krytyki ze strony jego przeciwników politycznych. "Kara więzienia to za mało dla tych łajdaków, którzy wykorzystują szczepionkę do gierek politycznych" napisał na Twitterze Ciro Gomes z Demokratycznej Partii Pracujących, który zdobył trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2018 r. Dodał, że szczepionka to jedyny możliwy sposób zakończenia największego kryzysu zdrowotnego w historii.

W Brazylii prowadzone są obecnie badania kliniczne nad czterem projektami szczepionek przeciw Covid-19 - przypomina Reuters. Jednym z nich jest preparat opracowany przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki, rząd Bolsonaro podpisał już umowę na produkcję dziesiątek mln dawek tej szczepionki w centrum badań biomedycznych w Rio de Janeiro - pisze AFP.

Brazylia jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa państw świata. Wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się tam ponad 5,67 mln osób, z których ponad 162 tys. zmarło; szczyt epidemii nastąpił w czerwcu, od tego czasu liczba nowych zakażeń i zgonów stopniowo spada; w poniedziałek informowano o blisko 11 tys. nowych infekcjach i 231 zgonach na Covid-19.