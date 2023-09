Brazylia: Marynarka wojenna przejęła 3,6 tony kokainy

Marynarka brazylijska poinformowała we wtorek, że przejęła 3,6 tony kokainy na łodzi u wybrzeży północno-wschodniego stanu Pernambuco; jest to największe pojedyncze przejęcie tego narkotyku na morzu przez Brazylię.

W oświadczeniu marynarka wojenna podała, że przejęła łódź motorową używaną do transportu ludzi i ładunków wzdłuż wybrzeża z pięcioma członkami załogi udającymi się do Afryki. Łódź został odholowana przez statek patrolowy do portu w Recife.

Jej zajęcie jest następstwem serii operacji prowadzonych przez Marynarkę Wojenną w celu zwalczania transportu narkotyków na wybrzeżu kraju, poinformowały władze.

Według Marynarki Wojennej od 2020 r. skonfiskowano na morzu ponad 17 ton kokainy, 4,3 tony haszyszu, 695 ton papierosów, 113,34 ton ryb, 14 ton marihuany i 3146 metrów sześciennych drewna.