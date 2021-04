Brazylia: Nominacje dla nowych dowódców trzech rodzajów sił zbrojnych

Brazylijskie ministerstwo obrony mianowało w środę trzech nowych dowódców sił zbrojnych. Paulo Sergio Nogueira de Oliveira przejmie armię lądową, Almir Garnier - marynarkę wojenną, a Carlos Almeida Baptista Junior - siły powietrzne.

O nominacjach na swojej pierwszej konferencji prasowej poinformował Walter Souza Braga Netto, który objął to stanowisko w poniedziałek. Dotychczasowi naczelni dowódcy brazylijskich sił zbrojnych podali się we wtorek do dymisji protestując w ten sposób przeciwko - jak powiedzieli - próbom prezydenta Jaira Bolsonaro sprawowania zbytniej kontroli nad wojskiem.

Niespodziewane zmiany na najwyższych szczeblach dowodzenia potwierdzają coraz głębszy podział w brazylijskim społeczeństwie. Jego linia przebiega między zwolennikami prezydenckiej "strategii" systematycznego lekceważenia dramatycznych dla kraju skutków pandemii w imię nie szkodzenia gospodarce a jej zdecydowanymi krytykami.

Nazajutrz po dokonanej przez prezydenta w ciągu jednego dnia zmianie szefów sześciu kluczowych cywilnych ministerstw, w geście protestu podał się we wtorek do dymisji minister obrony, Fernando Azevedo. Szef państwa i rządu zastąpił go niezwłocznie, mianując na to stanowisko dyrektora swego gabinetu cywilnego, generała Waltera Bragę Netto. Jest on znany z publicznych deklaracji, w których utożsamia się zwykle z wypowiedziami Bolsonaro relatywizującymi zagrożenie, jakie stanowi pandemia koronawirusa.

"To taka sobie grypka, bądźcie mężczyznami" - powtarza często w swych publicznych wystąpieniach prezydent Brazylii.

Minister obrony, który nie ukrywał w swych publicznych wystąpieniach, że ma odmienny stosunek do zagrożeń ze strony koronawirusa, ustępując z stanowiska oświadczył: "stawiam obronę brazylijskiej Konstytucji ponad poparciem dla osoby prezydenta".

Jak komentował w środę wielki brazylijski dziennik internetowy "Estadao", komentując zmiany personalne przeprowadzone przez Jaira Bolsonaro na kluczowych stanowiskach w rządzie i najwyższym dowództwie brazylijskich sił zbrojnych, "pan prezydent nie okazał szacunku wobec sił zbrojnych, ale generałowie nie dadzą się wciągnąć w polityczną awanturę".

Nowomianowany minister obrony Braga Netto w pierwszym dniu swego urzędowania złożył oświadczenie z okazji rocznicy przewrotu, który w 1964 roku zapoczątkował trwające 22 lata rządy junty wojskowej. Nowy szef resortu oświadczył, uzasadniając ów wojskowy zamach stanu: "Istniało bardzo poważne zagrożenie pokoju i demokracji". I dodał : "siły zbrojne stawiły czoła temu wyzwaniu".

W ciągu roku od wybuchu pandemii w Brazylii, która jest się na drugim miejscu po USA pod względem liczby ofiar śmiertelnych, jej skutki gospodarcze sprawiły, że 8 milionów Brazylijczyków straciło pracę, a rząd z końcem ubiegłego roku przestał wypłacać zasiłki dla najbardziej potrzebujących rodzin.