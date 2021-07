Brazylia: Nowa fala antyprezydenckich demonstracji z pandemią w tle

Uczestnicy nowych wielkich demonstracji, które odbyły się w sobotę w ponad czterystu miastach Brazylii, domagali się ustąpienia prezydenta Jaira Bolsonaro. Obciążają go odpowiedzialnością za - jak mówili -„narodową katastrofę”, jaką stała się w tym kraju pandemia koronawirusa.

Demonstranci protestowali m.in. przeciwko strategii obranej przez prezydenta, który tłumacząc to koniecznością "nieszkodzenia gospodarce" 212- milionowego kraju, konsekwentnie przeciwstawiał się stosowaniu lockdownów i innych środków ostrożności. Wraz z wielkim opóźnieniem szczepień antykowidowych sprawiło to, że Brazylia znalazła się na drugim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów spowodowanych pandemią. Do piątku było ich - według oficjalnych danych - 584 340 a liczba zachorowań wyniosła 19 632 443.

Tymczasem "strategia ratowania gospodarki przez pomniejszanie rzeczywistego zagrożenia spowodowanego pandemią" - jak podkreślali mówcy podczas demonstracji antyprezydenckiej, która odbyła się w sobotę w centrum Sao Paulo, stolicy gospodarczej kraju, nie zapobiegła ogromnemu wzrostowi bezrobocia. Według oficjalnych danych w Brazylii jest obecnie ponad 14,8 milionów ludzi bez pracy.

Na parę godzin przed rozpoczęciem demonstracji, które odbyły się także w stolicy - Brasilii i praktycznie we wszystkich największych miastach, Jair Bolsonaro wyjechał motocyklem na przejażdżkę po stolicy w gronie swych zwolenników - "jak zwykle bez maseczki" - podkreślali sprawozdawcy telewizyjni.

Przeciwnicy Bolsonaro, którzy wyszli na ulice w trzy tygodnie po poprzednich protestach, demonstrowali m.in. pod hasłem: "Nie zdejmujmy maseczek, zdejmijmy prezydenta!".

Większość haseł na transparentach nawiązywała do oskarżeń pod adresem prezydenta i jego administracji. Autorzy ponad stu wniosków złożonych w Senacie w sprawie dymisji prezydenta, obciążają go winą za wielomiesięczne opóźnienia w zakupie szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz tolerowanie korupcji w jego administracji przy podpisywaniu kontraktów z producentami szczepionek.

Od rozpoczęcia procesu szczepień w Brazylii przed niespełna sześciu miesiącami zaledwie 17 proc. Brazylijczyków zostało w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Według telewizji CNN, która powołuje się na najnowsze badania Datafolha, głównego brazylijskiego instytutu badania opinii publicznej, poparcie Brazylijczyków dla prezydenta spadło od stycznia 2019 roku do chwili obecnej z 51 do 45 proc.