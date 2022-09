Brazylia: Obchody 200-lecia niepodległości startem do kampanii w wyborach prezydenckich

Tysiące zwolenników prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro zgromadzonych w środę w centrum Brasilii, stolicy kraju, powitało go entuzjastycznie na wiecu zwołanym z okazji 200. rocznicy uzyskania niepodległości przez dawne dominium kolonialne Portugalii.

Uroczyste obchody święta stały się początkiem kampanii przed wyznaczonymi na 2 października wyborami prezydenckimi.

Jair Bolsonaro krótkie powitanie swych zwolenników, oczekujących przed oficjalną rezydencją szefa państwa, Pałacem Alborada, rozpoczął od słów: "Stawką w tej grze jest nasza wolność".

Następnie w towarzystwie małżonki, Michelle, udał się Rolls Roycem podarowanym Brazylii w 1953 roku przez królową brytyjską Elżbietę II, na centralny plac stolicy, Explanada de Ministerios, gdzie odebrał defiladę wojskową, którą podziwiała 40-tysięczna publiczność. Wśród przybyłych na uroczystość gości był prezydent Portugalii Marcelo Rebelo Sousa.

Hiszpańska agencja EFE odnotowuje w swej relacji z obchodów święta niepodległości, że Jair Bolsonaro w swym przemówieniu pominął całkowitym milczeniem treść haseł, jakie wypisali na transparentach niektórzy uczestnicy uroczystości. Wzywały one do ingerencji sił zbrojnych w przebieg wyborów i do "zamknięcia parlamentu".

Nie komentował także wyników najnowszych sondaży przedwyborczych głównego brazylijskiego instytutu badania opinii publicznej Datafolha, według których może liczyć na nieco ponad 30 proc. głosów w wyborach, podczas gdy jego główny rywal, lewicowy polityk Luis Inacio Lula da Silva - prezydent Brazylii w latach 2003-2010 - ma nadal kilkunastoprocentową przewagę.

"Brazylia - powiedział Bolsonaro - ma dziś prezydenta, który wierzy w Boga, darzy zaufaniem policję i wojsko i jest lojalny wobec swego ludu".

Po uroczystościach w Brasilii Jair Bolsonaro udał się na spotkanie z wyborcami w dawnej stolicy kraju - Rio de Janeiro, uważanym za jeden z jego "bastionów wyborczych".

