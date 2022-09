Brazylia: Ochrona Amazonii jednym z głównych tematów kampanii przed wyborami prezydenckimi

Ochrona "płuc świata" - dziewiczych lasów Amazonii - jest jednym z głównych tematów przed wyznaczonymi na 2 października wyborami prezydenckimi w Brazylii, zarówno w kampanii prezydenta Jaira Bolsonaro, ubiegającego się o drugą kadencję, jak i kandydatów opozycyjnych.

Faworyt sondaży wyborczych, były lewicowy prezydent Luis Inacio Lula da Silva, a w ostatnich tygodniach również Jair Bolsonaro przedstawiają swe programy ratowania coraz bardziej zagrożonych amazońskich las ów deszczowych.

Bolsonaro, w 15-minutowym przemówieniu na 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odniósł się do krytyki polityki jego rządu ze strony obrońców środowiska naturalnego. "Brazylijska Amazonia, której obszar odpowiada powierzchni zachodniej Europy, w 90 procentach pozostaje nietknięta. Przeczy to temu, co głosi wielka prasa krajowa i międzynarodowa" - zapewnił Bolsonaro.

Największy brazylijski portal informacyjny "Correio Braziliense", oceniając na podstawie najnowszych badań rozmiary spustoszeń wyrządzonych w Amazonii wskutek rabunkowej eksploatacji lasów dziewiczych na terenie Brazylii, napisał: "W ciągu ośmiu miesięcy tego roku wycięto w regionie Amazonii 300 milionów drzew; najwięcej w regionie Para - ponad 89 milionów".

"Wylesianie bije rekordy. Od sierpnia 2021 do lipca roku bieżącego w Amazonii przestało istnieć 8 590 km kw. lasów i ubyło 43 693 km kw. terenów zielonych, co można porównać z obszarem całego stanu Rio de Janeiro" - pisze w swym raporcie "Correio". Wśród przyczyn stopniowej zagłady tego regionu wymienia m.in. "rozmontowywanie instytucji publicznych kontrolujących eksploatację bogactw mineralnych Amazonii, ekspansję upraw pastewnych i hodowli bydła oraz negowanie zjawiska ocieplania się klimatu".

W odpowiedzi na zarzuty opozycji dotyczące nadmiernej eksploatacji bogactw naturalnych Amazonii ubiegający się o reelekcję Bolsonaro, który kandyduje w wyborach z ramienia Partii Liberalnej, zapowiedział w tych dniach "zwiększenie roli Brazylii jako inicjatora rozwiązań klimatycznych, które uczyniłyby z niej globalnego lidera w dziedzinie odpowiedzialnego korzystania z bogactw naturalnych".