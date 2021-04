Brazylia: Parlament przywraca specjalne zasiłki rodzinne w związku z pandemią

Prawie 60 procent rodzin w Brazylii odczuwa niepewność jutra wywołaną pandemią koronawirusa. W związku z tym parlament tego kraju uchwalił przywrócenie nadzwyczajnych zasiłków dla rodzin, zagrożonych głodem i skrajnym ubóstwem. Będą one wypłacane od maja.

Zasiłki zostały uchwalone w zeszłym roku wobec pogłębiającego się zjawiska niedożywienia, które wskutek spadku zatrudnienia i dochodów ludności spowodowanego szalejącą pandemią koronawirusa dotknęło w różnym stopniu sześć na dziesięć rodzin. Wypłacano je do grudnia.

Obecne zasiłki stanowić będą połowę wysokości w porównaniu z zeszłorocznymi, co spowodowane jest znacznym spowolnieniem brazylijskiej gospodarki.

W ubiegłym roku rządowe zasiłki otrzymywało 68 mln spośród 211 mln Brazylijczyków. Wynosiły one, zależnie od sytuacji i liczebności rodziny zagrożonej ciężkim niedożywieniem bądź głodem, od 300 do 1 200 brazylijskich reali (real = 0,16 USD). W tym roku wyniosą one od 250 do 375 reali.

Pomoc przewidziana dla osób samotnych to 150 reali miesięcznie. Największe wsparcie - zgodnie z uchwałą brazylijskiego parlamentu - mają otrzymać matki wychowujące samotnie swoje dzieci - ma ono wynieść równowartość 230 dolarów miesięcznie.

Badania przeprowadzone wspólnie przez Uniwersytet Brazylii i Uniwersytet Federalny brazylijskiego stanu Minas Gerais wykazują, że "niepewność dnia jutrzejszego" była w roku 2018 udziałem 36,7 proc. brazylijskich rodzin. Pod koniec roku 2020 dotyczyło to już 59,4 proc. rodzin. 15 proc. ankietowanych rodzin było w sytuacji "ciężkiego zagrożenia głodem".

Głoduje lub zagrożonych jest głodem aż 73,8 proc. rodzin utrzymywanych przez kobiety i wychowujących dzieci poniżej czwartego roku życia. "Niepewność, czy jutro będzie co włożyć do garnka", jak to określa raport, dotyczy od 67,7 do 75 proc. mieszkańców najuboższych regionów Brazylii - ziem północnowschodnich (Nordeste) i północnych (Norte) Brazylii.

Pomoc finansowa dla ludności kraju najmocniej, po USA, zaatakowanego przez Covid-19, staje się również elementem umacniania pozycji potencjalnych rywali obecnego, krytykowanego za konsekwentne pomniejszanie rzeczywistego zagrożenia ze strony pandemii prezydenta Jaira Bolsonaro przed przyszłymi wyborami prezydenckimi.

Joao Doria, wpływowy polityk, gubernator stanu Sao Paulo, zwanego "stolicą finansowo-gospodarczą" Brazylii, typowany jako główny rywal Bolsonaro w tych wyborach, ogłosił własny, "stanowy program" pomocy dla rodzin w związku z kryzysem gospodarczym i społecznym oraz rosnącym szybko bezrobociem.

Jedna z jego inicjatyw w tym programie to zagwarantowanie tak zwanego "dochodu obywatelskiego" 20 000 mieszkańcom stanu Sao Paulo. Doria zaoferował zatrudnienie z płacą w wysokości 500 reali miesięcznie ojcom i matkom uczniów, uczęszczających do szkół publicznych w regionie.

W Brazylii, drugim po USA kraju świata najmocniej zaatakowanym przez Covid-19, zmarło z powodu pandemii w ciągu minionej doby 358 chorych i zanotowano dotąd 13 601 566 przypadków zakażenia.