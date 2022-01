Brazylia: Planowana podróż prezydenta Bolsonaro do Rosji wywołuje wiele dyskusji

Zapowiadana nadal na 14 lutego wizyta prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro w Moskwie nie została dotąd odwołana, a komentatorzy w Brazylii i całym regionie rozważają, czy w sytuacji obecnego kryzysu w stosunkach między Moskwą a Zachodem jego rosyjska podróż powinna dojść do skutku.

Brazylijska korespondentka BBC Giulia Granchi, powołując się na opinie politologów Uniwersytetu Federalnego Sao Paulo, podkreśla panujące wśród nich obawy, aby wizyta Bolsonaro w tym właśnie terminie nie postawiła brazylijskiego rządu "w pozycji polityka widzianego jako sojusznik Putina".

"Obecna sytuacja wymaga szczególnej ostrożności" od prezydenta Bolsonaro - cytuje dziennikarka opinię wybitnego eksperta w dziedzinie stosunków międzynarodowych, profesora Uniwersytetu Federalnego w Sao Paulo Jose Alexandre Altahyde Hage.

Na pytanie dziennikarki, czy podróż prezydenta Bolsonaro do Rosji może być dziś odebrana jako poparcie dla prezydenta Putina, politolog odpowiada: "Brazylia jest zewnętrznym sojusznikiem NATO, co oznacza, że nie należy do tego paktu obronnego, ale gwarantuje jej on korzyści militarne i finansowe. Narażanie tego na szwank może być nieroztropne".

"Na gruncie dyplomatycznym nie powinniśmy odnosić się do istoty konfliktu, tak jak Putin nie wyraża na przykład swoich opinii na temat naszych (napiętych) stosunków z Argentyną" - tłumaczy politolog postawę prezydenta Bolsonaro.

Brazylijskie media, których orientacja jest utożsamiana z politykę Planalto, tj. Pałacu Prezydenckiego, jak "Gazeta do Povo" ("Gazeta Ludu") w swym środowym wydaniu broni dotrzymania ustalonego terminu wizyty Bolsonaro w Rosji: "Podróż prezydenta w celu polepszenia stosunków handlowych z wielkim krajem Azji, zwłaszcza wobec zbliżających się wyborów prezydenckich, ma na celu odblokowanie gospodarki. To okazja, której Planalto nie wypuści z ręki" - pisze dziennik.

"Gazeta do Povo" przyznaje, że podróż Bolsonaro do Rosji w obecnej sytuacji, "mimo ryzyka politycznego, jakie może oznaczać dla Brazylii, daje szansę osiągnięcia korzyści i udowodnienia, iż nasz rząd nie jest izolowany, jak twierdzą niektórzy".

Konserwatywna argentyńska "La Nacion", jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników Ameryki Południowej, w obszernym tekście na temat planowanej wizyty prezydenta Brazylii w Moskwie napisała o jednym z motywów jego decyzji przyjęcia zaproszenia do Moskwy przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi: "W Brazylii wizerunek Rosji nie jest zły, mimo iż Putin to polityk antydemokratyczny, bowiem wiedzą o tym tylko nieliczni Brazylijczycy".

Ponadto - według "La Nacion" - prezydent Bolsonaro zmuszony jest rywalizować w kampanii wyborczej z osiągającym znacznie lepsze wyniki w sondażach byłym prezydentem, znanym na gruncie międzynarodowym lewicowym politykiem Ignacio Lulą da Silvą, który w ubiegłym roku zdążył już w trakcie podróży zagranicznych pokazać, że ma poparcie niektórych krajów Europy Zachodniej.