Brazylia: Ponad 100 delfinów padło w wodach Amazonii w ostatnim tygodniu września

Pod koniec września br. w rzece Amazonka oraz w jej dopływach na terytorium Brazylii padło ponad 100 okazów słodkowodnych delfinów. Biolodzy twierdzą, że winę za śmierć ssaków ponoszą utrzymujące się nad Brazylią upały i postępująca susza.

Według badającego ekosystemy brazylijskiego Instytutu Mamiraua ponad 100 martwych zwierząt to okazy dwóch gatunków: delfina amazońskiego oraz inii amazońskiej, nazywanej też potocznie różowym delfinem.

Cytujący brazylijskie służby portal Globo sprecyzował, że biolodzy potwierdzili ponad 100 przypadków śmierci występujących w wodach Amazonii delfinów tylko w ostatnim tygodniu września.

Reprezentujący Instytut Mamiraua Andre Coelho powiedział w rozmowie z brazylijskimi mediami, że dotychczas nie udało się wydobyć z wody wszystkich padłych delfinów, co podnosi ryzyko zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego w tym rejonie kraju.

Zdaniem brazylijskich biologów głównym powodem licznych zgonów pływających w rzekach Amazonii delfinów jest panująca tam susza, a także blisko 40-stopniowe upały.

Odnotowują oni, że rosnąca temperatura wody, prowadząca do śnięcia ryb, pozbawia delfiny pożywienia, zaś susza obniża poziom wody w akwenach, co skutkuje brakiem przestrzeni do przemieszczania się tych ssaków.

Marcin Zatyka