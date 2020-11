Brazylia: Ponad 29 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 456 zgonów

W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 29 070 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 458 kolejnych zgonów - poinformowało w piątek wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.

To nieco mniej nowych zakażeń niż dobę wcześniej, gdy odnotowano najwyższy wzrost zakażeń i zgonów od września - z 33 207 do 29 070 nowych zakażeń i prawie o połowę mniej zgonów- z 908 do 456

Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii zdiagnozowano 5 810 652 przypadków infekcji Covid-19. Zmarło 164 737 osób.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.