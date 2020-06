Brazylia: Prawie 40 tys. infekcji koronawirusem w ciągu ostatniej doby

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zdiagnozowano 39 436 nowych infekcji koronawirusem, a 1374 osoby zmarły - podało we wtorek wieczorem czasu lokalnego ministerstwo zdrowia. Łączny bilans pandemii to 1,14 mln stwierdzonych zakażeń i ponad 52,6 tys. zgonów.

Liczby podane przez ministerstwo oznaczają, że Brazylia była we wtorek krajem o największej liczbie nowych przypadków Covid-19 na świecie. Stosunkowo niska liczba wykonywanych testów oznacza, że w rzeczywistości sytuacja w kraju może być jeszcze gorsza.

Wtorkowe statystyki wskazują na to, że była to druga najgorsza dotąd doba zarówno pod względem liczby nowych infekcji, jak i zgonów. W obu przypadkach krzywe mają trend wznoszący. Ciężka sytuacja nie przekonała dotąd prezydenta kraju Jaira Bolsonaro do zmiany podejścia w sprawie pandemii. We wtorek brazylijski sąd nakazał prezydentowi noszenie maski ochronnej w miejscach publicznych po tym, jak ten wystąpił bez maski na politycznym wiecu.

Ze względu na dużą liczbę pacjentów, we wtorek w Brazylii rozpoczęła się druga faza badań klinicznych potencjalnej szczepionki na koronawirusa opracowywanej przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę Astra Zeneca. W ramach badań preparat otrzyma 5 tys. pracowników brazylijskiej służby zdrowia. Wcześniej podobne badania w Brazylii zaczęły chińskie i amerykańskie firmy pracujące nad szczepionkami. Mimo to rządowi nie udało się dotąd zapewnić dostaw szczepionek dla większej grupy ludności.

Brazylia jest obecnie krajem z drugą największą liczbą potwierdzonych przypadków Covid-19 na świecie i drugą największą liczbą zgonów po USA.