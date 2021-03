Brazylia: Prezydent Bolsonaro wymienił sześciu ministrów, w tym szefów MSZ i MON

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro dokonał w poniedziałek rekonstrukcji swojego rządu, wymieniając sześciu ministrów. Zwolniony został m.in szef dyplomacji Ernesto Araujo obwiniany za politykę, która doprowadziła do niedostatku szczepionek przeciw Covid-19.

Poniedziałkowe zmiany to największe przemeblowanie gabinetu Bolsonaro odkąd objął władzę w 2018 r. Poza dymisją Araujo, krytykowanego m.in. za zbyt antychińską politykę, która miała przyczynić się do braku szczepionek, największym zaskoczeniem jest wymiana na stanowisku ministra obrony. Resort objął jeden z najbliższych doradców prezydenta Walter Souza Braga Netto, podczas gdy nowym szefem MSZ został doświadczony dyplomata Carlos Alberto Franco Franca.

Nowym ministrem sprawiedliwości został natomiast dotychczasowy szef policji federalnej w Brasilii Anderson Torres, przyjaciel rodziny Bolsonaro.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu prezydent dokonał także zmiany na stanowisku ministra zdrowia; czwartym już od początku pandemii szefem tego resortu został Marcelo Queiroga, który w poniedziałek zapowiedział, że Brazylia może wkrótce otrzymać od USA szczepionki Pfizera.

Brazylia mierzy się obecnie z kolejną, trwającą od lutego najgorszą dotąd falą pandemii i zapaścią służby zdrowia. W ubiegłym tygodniu pobity został dobowy rekord zgonów na Covid-19, kiedy jednego dnia zmarło 3600 osób. Mimo to, Bolsonaro nadal publicznie bagatelizuje temat. Podczas przemówienia na początku marca stwierdził, że ludzie powinni przestać "jęczeć" z powodu pandemii i ostro krytykował regionalne władze za wprowadzanie restrykcji.

Opozycja chce wszcząć przeciwko prezydentowi proces impeachmentu z powodu jego polityki wobec kryzysu, jednak jak dotąd wysiłki w tym kierunku spełzły na niczym.

Krytykowane jest też tempo programu szczepień w kraju, o co obwiniany był ustępujący szef dyplomacji. To m.in. ze względu na to, że Brazylia otrzymała mniej szczepionek z Chin, niż np. Chile, które jest jednym ze światowych liderów szczepień. Dotychczas co najmniej jedną dawkę preparatów AstraZeneki oraz chińskiego Sinovacu otrzymało 6,4 proc. Brazylijczyków.