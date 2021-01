Brazylia: Prokuratura chce dochodzenia przeciw ministrowi ws. zapaści służby zdrowia w Amazonas

Brazylijska prokuratura generalna wystąpiła w poniedziałek z wnioskiem do Sądu Najwyższego o wszczęcie dochodzenia wobec ministra zdrowia Eduardo Pazuella. Domaga się wyjaśnienia, jak podczas pandemii Covid-19 doszło do całkowitego załamania się systemu ochrony zdrowia w stanie Amazonas i jego stolicy, Manaus.

Od początku roku w dwumilionowym Manaus brakuje tlenu medycznego dla wszystkich chorych oraz miejsc w szpitalach dla nowych pacjentów. Sytuacja zmusza lekarzy do wstępnej selekcji chorych z Covid-19 dowożonych do szpitali na takich, którzy mają szanse na wyleczenie, i na "przypadki nierokujące wyzdrowienia". Dotyczy to również pacjentów cierpiących na inne choroby. Z braku środków i miejsc w szpitalach praktycznie nie podejmuje się ich leczenia.

W Amazonas, jednym z najmocniej zaatakowanych przez pandemię, a zarazem najrzadziej zaludnionym z 27 stanów Brazylii, zmarło dotąd 7501 chorych z Covid-19 i wykryto 248 561 zakażeń, co - według Lekarzy bez Granic - "doprowadziło do całkowitej zapaści słabego systemu ochrony zdrowia na tym obszarze". Umiera tam 170 na każde 100 000 zakażonych koronawirusem. Pandemia atakuje Amazonię coraz mocniej i w ciągu ostatnich 14 dni - gdy pojawił się tam nowy, bardziej zakaźny wariant wirusa - liczba infekcji wzrosła o 135 proc.

15 stycznia w Manaus padł tragiczny rekord - odbyły się pogrzeby 213 jej mieszkańców zmarłych na koronawirusa.

Eduardo Pazuello, generał dywizji w stanie spoczynku i trzeci z kolei minister zdrowia powołany na to stanowisko w ubiegłym roku przez prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, tłumaczy załamanie się systemu opieki zdrowotnej w mieście awarią w tamtejszej fabryce tlenu medycznego. Z jego inicjatywy samoloty brazylijskich sił powietrznych rozpoczęły dostarczanie do Manaus zbiorników z tlenem, ale pomoc ta - według prokuratury generalnej - okazała się niewystarczająca i przyszła o wiele za późno.

Manaus nie łączą z sąsiednimi stanami drogi o twardej nawierzchni, a dwa szpitale w mieście i kliniki prywatne nie są w stanie pomieścić zakażonych koronawirusem. W tej sytuacji minister Pazuello, specjalista od logistyki wojskowej, wydał 6 stycznia rozporządzenie, aby chorych przewoziły do szpitali w innych stanach samoloty sił powietrznych.

Prokuratura generalna zadaje pytanie, dlaczego pierwszy samolot z chorymi odleciał dopiero dziesięć dni później - podaje dziennik "O Globo". Prokurator generalny Augusto Arias uznał dotychczasowe wyjaśnienia ministra zdrowia, powołującego się na obiektywne trudności, za niewystarczające.

W związku ze organizowanymi w tych dniach na przemian przez zwolenników brazylijskiej lewicy, jak i prawicy, demonstracjami przeciwko wysoce sceptycznej postawie prezydenta Bolsonaro wobec zagrożenia ze strony pandemii koronawirusa czołowe media brazylijskie przypominają rolę, jaką szef państwa odegrał na przełomie roku w sprawie ataku pandemii w Manaus. Kiedy bliski politycznie prezydentowi gubernator Amazonas Wilson Lima zakazał ze względu na pandemię organizowania w stolicy stanu tradycyjnych całotygodniowych obchodów noworocznych i karnawałowych, spotkał się z ostrą publiczną reprymendą ze strony szefa państwa. Nazajutrz Lima odwołał cały lockdown w tym mieście.