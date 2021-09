Brazylia: Rocznica niepodległości w atmosferze politycznego konfliktu

Brazylia, była kolonia portugalska, obchodziła we wtorek 199 rocznicę niepodległości w atmosferze coraz ostrzejszego podziału społeczeństwa na zwolenników Jaira Bolsonaro i krytyków jego prezydentury w sytuacji gdy pandemia Covid-19 zmusza Brazylijczyków do wciąż nowych wyrzeczeń.

We wtorek prezydent Bolsonaro przemawiał do tysięcy swych gorących zwolenników przybyłych z okazji święta na jego wezwanie do stolicy kraju, Brasilii, której śródmieście patrolowało pięć tysięcy policjantów.

Następnie udał się na podobne spotkanie do wielkiej brazylijskiej metropolii gospodarczej uważanej za bastion opozycji - Sao Paulo. Witany entuzjastycznie na obu wiecach skoncentrował się swych przemówieniach na coraz bardziej napiętych stosunkach między nim a brazylijskim Sądem Najwyższym i Najwyższym Trybunałem Wyborczym.

Zwracając się do członków obu trybunałów oświadczył: "Pragnę powiedzieć tym, którzy chcą uczynić mnie niewybieralnym w Brazylii: Bóg jeden tylko może mnie ruszyć z tego miejsca". I dodał: "Mam przed sobą tylko trzy opcje: "więzienie, śmierć lub triumf".

Przedmiotem narastającego od kilku miesięcy konfliktu między prezydentem a sędziami obu trybunałów jest prowadzone przez sędziego Alexandre de Moraesa wobec głowy państwa dochodzenie na podstawie oskarżenia o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości". Miały one dotyczyć m.in. powtarzanych przez szefa państwa i rządu brazylijskiego jego znanych w świecie ocen i opinii pomniejszających rzeczywiste zagrożenie jakie stanowi pandemia koronawirusa.

Prezydent Brazylii ostro krytykował na obu wiecach również prezesa Najwyższego Trybunał Wyborczego, Luisa Roberto Barroso, który odmawia zgody na przywrócenia w Brazylii głosowania kopertowego dla umożliwienia "publicznej weryfikacji wyników głosowania elektronicznego" wprowadzonego w Brazylii w 1996 roku.

Publikowane ostatnio sondaże zapowiadają, iż Bolsonaro nie wygra przyszłorocznych wyborów prezydenckich, których faworytem jest były lewicowy prezydent Luiz Incio Lula da Silva.

199 rocznicę niepodległości przeszło dwustumilionowa Brazylia obchodzi jako jeden z krajów najciężej doświadczonych przez pandemię Covid-19. Dotąd - według oficjalnych danych - koronawirus zabił blisko 590 000 jej mieszkańców . Największa gospodarka Ameryki Południowej przeżywa kryzys, 14,7 proc. Brazylijczyków nie ma pracy, panuje dziewięcioprocentowa inflacja a minister energetyki wezwał rodaków do zmniejszenia zużycia prądu i gorącej wody.