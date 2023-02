Brazylia: Senator: były prezydent Bolsonaro chciał mnie zmusić do udziału w zamachu stanu

Senator Marcos do Val wyznał, że były prezydent Jair Bolsonaro próbował zmusić go do udziału w zamachu stanu - podała w czwartek agencja Reutera. Senator powiedział w wywiadzie dla magazynu Veja, że zdecydowanie odrzucił propozycję i oparł się naciskom.

Marcos do Val zapowiedział też w mediach społecznościowych, że wycofa się z polityki.

Ubiegłoroczne wybory prezydenckie zostały rozstrzygnięte niewielką różnicą głosów. Zwyciężył w nich socjalistyczny kandydat Luiz Inacio da Silva, przegrał - urzędujący prawicowy prezydent Jair Bolsonaro. Zwolennicy Bolsonaro oskarżali przeciwników o sfałszowanie wyborów. Wkrótce po zaprzysiężeniu nowej głowy państwa, 8 stycznia 2023 r., kilkutysięczny tłum wtargnął do rządowych budynków, w tym siedziby Kongresu. Zostali jednak w ciągu kilku godzin wyparci, a ponad tysiąc osób aresztowano.

W następstwie tych wydarzeń prokuratura generalna wystąpiła do Sądu Najwyższego o wszczęcie dochodzenia, by wyjaśnić, czy eksprezydent był inspiratorem szturmu swych zwolenników na Pałac Prezydencki oraz siedziby Kongresu i Sądu Najwyższego. Były prezydent odrzucał te oskarżenia.

Wobec eksprezydenta, który od 30 grudnia przebywa na południu USA, toczą się przed brazylijskimi sądami jeszcze cztery inne postępowania.